Agurto y Villalobos toman posesión como magistrados de la Corte Suprema ante el presidente Mulino

Ciudad de Panamá, Panamá/Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos, tomaron posesión de sus cargos ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un acto la mañana de este viernes 2 de enero en el salón amarillo del Palacio de las Garzas.

Agurto y Villalobos fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y ratificados posteriormente por la Asamblea Nacional.

Mulino solicitó a los posesionados servir a la patria y a todos los panameños haciendo cumplir la Constitución y las leyes, manteniendo la independencia de poderes del Estado y sabiendo trabajar en conjunto de manera institucional.

“Como Presidente, hombre de ley y ciudadano les deseo éxito en sus funciones y les pido que sean sabios y prudentes, poniendo siempre a Dios y a la patria como guía moral de sus acciones”, destacó.

Agregó que ambos magistrados tienen una amplia solvencia académica profesional y ética, los cuales fueron propuestos por meritocracia y no por amiguismo.

La elección de la nueva junta directiva del Órgano Judicial tendrá este año un elemento adicional: la participación de estos dos nuevos magistrados, cuyos votos podrían inclinar la balanza en una decisión clave para el rumbo de la CSJ.

Agurto Ayala irá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén será parte de la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo. Ambos fueron nombrados en septiembre y su llegada introduce un nuevo factor en la votación interna del máximo tribunal.

De acuerdo con fuentes judiciales, serán precisamente estos dos nuevos magistrados quienes podrían definir si la actual presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, logra mantenerse en el cargo. López Arias, quien ya fue reelecta en su momento, tendría la intención de buscar nuevamente la presidencia. Actualmente, el vicepresidente del órgano judicial es el magistrado Carlos Alberto Vásquez, mientras que Olmedo Arrocha Osorio, presidente de la Sala Primera de lo Civil, también aspiraría a dirigir la Corte.

La gestión de López Arias ha estado marcada por una serie de cuestionamientos ciudadanos, que diversos sectores han calificado como una desconexión con la realidad nacional. Entre los episodios más señalados figura la aprobación de un aumento salarial de 4 mil dólares, que elevaría la remuneración de los magistrados a 14 mil dólares mensuales. Aunque el incremento fue frenado para el pleno de la Corte tras las críticas públicas, la medida abrió la puerta para que otros magistrados solicitaran ese ajuste.