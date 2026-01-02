Actividades culturales y al aire libre marcan el inicio del verano 2026

Además de las actividades al aire libre, también se destaca la importancia de la oferta cultural disponible durante la temporada.

Ciudad de Panamá/Especialistas en salud y educación recomiendan aprovechar la temporada de verano para fomentar actividades recreativas, deportivas y culturales en familia, principalmente al aire libre, como visitas a parques, caminatas, paseos en bicicleta y juegos recreativos, que contribuyen no solo a la salud física, sino también al bienestar emocional.

De acuerdo con los expertos, este tipo de dinámicas favorece el desarrollo integral de niños y adolescentes, al tiempo que fortalece los vínculos familiares y reduce el estrés asociado al uso excesivo de pantallas.

“Salir a caminar, ir a tomar el sol, hacer grounding y oxigenarse con la naturaleza son algunas de las actividades que le recomendamos a la familia que desarrollan con sus hijos justamente en el verano”, señaló Verushka Ordás, psicóloga del Meduca.

Ordás subrayó que muchas de estas actividades no requieren grandes desplazamientos ni el uso de vehículos, ya que en muchos casos basta con contar con un parque cercano a la residencia para que los niños puedan compartir en espacios deportivos y recreativos.

Además de las actividades al aire libre, también se destaca la importancia de la oferta cultural disponible durante la temporada. En ese sentido, el Ministerio de Cultura publicó en sus redes sociales la cartelera “Vibra Panamá, Verano 2026”, que incluye una serie de eventos a nivel nacional.

Entre las actividades programadas para el verano 2026 se encuentran:

Encuentro Folclórico de Canajagua y Fiesta de Reyes : del 2 al 6 de enero, en la provincia de Los Santos.

: del 2 al 6 de enero, en la provincia de Los Santos. Luna Llena de Tambores : 4 de enero, en el Parque Omar.

: 4 de enero, en el Parque Omar. Feria de las Flores y el Café : del 7 al 18 de enero, en Boquete.

: del 7 al 18 de enero, en Boquete. Festival de las Mil Polleras: del 12 al 17 de enero, en Las Tablas.

Las autoridades reiteraron el llamado a las familias a participar de estas iniciativas, como una forma de promover hábitos saludables, el disfrute del tiempo libre y el acercamiento a la cultura nacional durante la temporada de verano.

Con información de Kayra Saldaña