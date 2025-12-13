¡Lamentable! Accidente de tránsito en Howard deja una víctima fatal; era un agente del Senafront

El siniestro vial mantiene el tráfico afectado en ambos sentidos de la vía Interamericana.

Panamá/En horas de la madrugada de este sábado 13 de diciembre se reportó un accidente de tránsito en la vía Interamericana a la altura de Howard (Arraiján, Panamá Oeste).

El siniestro vial dejó una víctima fatal. La víctima era un agente del Servicio Nacional de Fronteras que se trasladaba a la ciudad de Panamá para asistir al Tour Firmeza del Ministerio de Seguridad que se lleva a cabo en Amador.

Al lugar llegó personal forense del Ministerio Público para realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo y determinar las causas que provocaron este accidente.

El lamentable hecho mantiene el tráfico afectado en ambos sentidos.

El Servicio Nacional de Fronteras emitió un comunicado en el que lamentó la trágica muerte del sargento segundo Moisés Castillo, quien participaría en los actos protocolares del Tour Firmeza que se celebra en Amador.

"La unidad se dirigía a cumplir con sus labores profesionales. El caso es atendido e investigado por las autoridades competentes", indicó la institución en un comunicado, en el que también expresó sus condolencias.

"La familia fronteriza expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, ante la desaparición física de una unidad que dejó huellas dentro de la institución".

Ayer, el Ministerio de Seguridad se vio obligado a cancelar la presentación de artistas tras el asesinato del capitán post mortem José Izasa Melo en un ataque por sicarios en el corregimiento de Caimitillo.