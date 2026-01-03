Diosdado Cabello llama a la calma y asegura que Venezuela vencerá tras ataques de EEUU

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, gritó el sábado la consigna "venceremos" tras los bombardeos de Estados Unidos, tras los cuales se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro.

En una transmisión difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello apareció acompañado por altos mandos militares, desde donde pidió a los ciudadanos confiar en el liderazgo político y militar del chavismo, en medio de la escalada de tensión que atraviesa el país.

El también considerado número dos del oficialismo venezolano calificó la operación como un acto criminal y terrorista, y reiteró su llamado a la serenidad para evitar escenarios de caos interno. Aseguró que, pese al ataque, uno de los objetivos de Estados Unidos no se habría concretado, ya que —según afirmó— la población no reaccionó con desesperación.

Cabello también dirigió duras críticas a los organismos internacionales, a los que pidió pronunciarse ante lo que describió como una masacre contra civiles, al denunciar la caída de bombas en zonas habitadas. Cuestionó si la comunidad internacional optará por el silencio frente a lo ocurrido.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la red social Truth Social que su país ejecutó con éxito una operación militar a gran escala en Venezuela, afirmando que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados y evacuados por vía aérea.

Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que las autoridades desconocen el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, lo que incrementa la incertidumbre política en el país.

Durante la madrugada se reportaron fuertes detonaciones en Caracas y en varios estados cercanos, generando alarma entre la población y reforzando la versión de una acción militar en territorio venezolano.