🚨 Venezuela bajo ataque: Trump asegura que Nicolás Maduro fue capturado

El presidente Donald Trump se pronunció en la red social Truth Social sobre los ataques a Venezuela, y escribió lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las autoridades estadounidenses. Detalles a seguir. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP"

Las declaraciones de Trump surgen horas después de los ataques la madrugada de este 3 de enero, sobre Caracas.

Los ataques, además de Caracas, se han dado en la cercana ciudad costera de La Guaira (norte), apenas separada de la capital por una montaña que enmarca el valle de Caracas; también se registraron explosiones cerca de las 02H00 locales. Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera.

En reacción al ataque, el Ejecutivo venezolano, la acción militar constituiría una violación de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 1 y 2, que establecen el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno sostuvo que estos hechos “amenazan la paz y la estabilidad internacional”, especialmente en América Latina y el Caribe, y ponen en riesgo la vida de millones de personas.

También se reportó que el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de los planes de defensa nacional y firmó un decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio venezolano, amparado, según el Ejecutivo, en la Constitución y en las leyes de seguridad del Estado. El comunicado indica que la medida busca proteger a la población, asegurar el funcionamiento de las instituciones y responder a la situación denunciada.

En desarrollo...