Venezuela bajo ataque: Delcy Rodríguez anuncia activación de planes de defensa y exige 'prueba de vida' de Maduro

Delsy Rodríguez exigió “prueba de vida” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de versiones no confirmadas sobre su paradero.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro reaccionaron públicamente este viernes tras los ataques registrados en Caracas y en varios estados del país, con mensajes que combinaron condenas a lo que califican como una “agresión imperial”, llamados a la movilización popular y exhortos a la calma para evitar el pánico entre la población.

Desde una intervención transmitida por medios internacionales, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el presidente Nicolás Maduro ordenó “pueblo a la calle, activación de la milicia y de todos los planes de defensa integral de la nación”, instrucciones que, según afirmó, ya fueron ejecutadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en “perfecta fusión militar, popular y policial”.

Rodríguez condenó los ataques, a los que calificó como una “forma brutal y salvaje de agresión”, y afirmó que estos hechos habrían dejado funcionarios militares fallecidos, a quienes llamó “mártires de la patria”, así como víctimas civiles en Caracas y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira. Hasta el momento, estas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes.

La vicepresidenta insistió en que nadie vulnerará el legado histórico de Simón Bolívar y sostuvo que el pueblo venezolano debe activarse para defender los recursos naturales, la independencia y el futuro del país, rechazando cualquier tipo de “tutela externa”. En su intervención, exigió “prueba de vida” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de versiones no confirmadas sobre su paradero.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un mensaje en el que llamó a la unidad, serenidad y disciplina frente a lo que describió como una “embestida imperial”. Señaló que “la desesperación es aliada del invasor” y pidió a la población no ceder al pánico, mientras aseguró que los planes de defensa nacional están en marcha y que la Fanb se ha venido preparando para este escenario.

Padrino López reiteró que la fortaleza del país radica en la unión del pueblo, e instó a mantener la calma y la cohesión nacional para “resistir y vencer”, en medio de la crisis generada por los ataques denunciados por el Ejecutivo.

Asimismo, voceros políticos y autoridades locales afines al régimen se dirigieron a comunidades específicas, como Guarenas y Guatire, donde pidieron a la población permanecer en sus casas y aseguraron que existe un despliegue militar y policial para garantizar la seguridad, el orden público y el abastecimiento de alimentos.

Los mensajes oficiales cerraron con consignas a favor del presidente Maduro y de la revolución bolivariana, reiterando que el Gobierno mantiene el control de la situación y que “la paz y la tranquilidad serán garantizadas”, mientras el país permanece en estado de conmoción exterior y bajo máxima alerta nacional.

