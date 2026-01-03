Venezuela bajo ataque: Delcy Rodríguez anuncia activación de planes de defensa y exige 'prueba de vida' de Maduro

Delsy Rodríguez exigió “prueba de vida” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de versiones no confirmadas sobre su paradero.

Altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro reaccionaron públicamente este viernes tras los ataques registrados en Caracas y en varios estados del país, con mensajes que combinaron condenas a lo que califican como una “agresión imperial”, llamados a la movilización popular y exhortos a la calma para evitar el pánico entre la población.

Desde una intervención transmitida por medios internacionales, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el presidente Nicolás Maduro ordenó “pueblo a la calle, activación de la milicia y de todos los planes de defensa integral de la nación”, instrucciones que, según afirmó, ya fueron ejecutadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en “perfecta fusión militar, popular y policial”.

Rodríguez condenó los ataques, a los que calificó como una “forma brutal y salvaje de agresión”, y afirmó que estos hechos habrían dejado funcionarios militares fallecidos, a quienes llamó “mártires de la patria”, así como víctimas civiles en Caracas y en los estados Aragua, Miranda y La Guaira. Hasta el momento, estas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes.

La vicepresidenta insistió en que nadie vulnerará el legado histórico de Simón Bolívar y sostuvo que el pueblo venezolano debe activarse para defender los recursos naturales, la independencia y el futuro del país, rechazando cualquier tipo de “tutela externa”. En su intervención, exigió “prueba de vida” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de versiones no confirmadas sobre su paradero.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un mensaje en el que llamó a la unidad, serenidad y disciplina frente a lo que describió como una “embestida imperial”. Señaló que “la desesperación es aliada del invasor” y pidió a la población no ceder al pánico, mientras aseguró que los planes de defensa nacional están en marcha y que la Fanb se ha venido preparando para este escenario.

Padrino López reiteró que la fortaleza del país radica en la unión del pueblo, e instó a mantener la calma y la cohesión nacional para “resistir y vencer”, en medio de la crisis generada por los ataques denunciados por el Ejecutivo.

Asimismo, voceros políticos y autoridades locales afines al régimen se dirigieron a comunidades específicas, como Guarenas y Guatire, donde pidieron a la población permanecer en sus casas y aseguraron que existe un despliegue militar y policial para garantizar la seguridad, el orden público y el abastecimiento de alimentos.

Los mensajes oficiales cerraron con consignas a favor del presidente Maduro y de la revolución bolivariana, reiterando que el Gobierno mantiene el control de la situación y que “la paz y la tranquilidad serán garantizadas”, mientras el país permanece en estado de conmoción exterior y bajo máxima alerta nacional.