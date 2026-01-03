🔴 Venezuela: Reportan explosiones y aviones sobrevolando Caracas

Medios internacionales reportan a través de redes sociales la caída de bombas en Caracas.

Venezuela/La madrugada de este 3 de enero, fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando se produjeron alrededor de las 02H00 locales (06H00 GMT) de este sábado en Caracas, constataron periodistas de la AFP en la capital venezolana.

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

A las 02H38 (06H38 GMT), una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques sobre el territorio de Venezuela y afirmara que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".

El gobierno venezolano no respondió aún al pedido de la AFP de información sobre la situación.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los primeros mandatarios de la región en reaccionar y publicó en la red social X: "En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato".

El expresidente Evo Morales también se pronunció: "Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. ¡Venezuela no está sola!".

En tanto, el gobierno venezolano denunció una 'gravísima agresión militar' de EEUU y ha solicitado a la población 'movilizarse' frente a los ataques.

"Estaba dormida y me despierta mi novia y me dice que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones", cuenta a la AFP Francis Peña, comunicadora de 29 años que vive en el este de Caracas.