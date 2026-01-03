Cuba, Irán y Rusia, aliados de Venezuela, condenan ataque estadounidense

Países cercanos a Venezuela y otros aliados de su presidente Nicolás Maduro como Rusia, Irán y Cuba rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

El mandatario norteamericano Donald Trump confirmó en su red Truth Social un ataque a gran escala y la captura de Maduro junto a su esposa, que fueron sacados del país. El gobierno venezolano denunció una "gravísima agresión militar" de Washington luego de que se escucharon fuertes explosiones en la capital y decretó el estado de excepción.

Líderes internacionales socios de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro. En contraste, el mandatario argentino Javier Milei sufrió su arresto.

Rusia

Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos, al afirmar que no había justificación para el ataque y que la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

"Esto es profundamente preocupante y condenable", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Irán

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

Cuba

Histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del presidente Miguel Díaz-Canel. El líder cubano pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "ataque criminal" de Estados Unidos.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reuniera de "inmediato".

Argentina

"LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió el presidente argentino, Javier Milei, en respuesta a una publicación de un medio que informaba del arresto de Maduro.

España

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual".

Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos.

"Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.

Senadores demócratas

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no metros en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".