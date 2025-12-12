Alcaldía de Arraiján: Desfile de Navidad cambia de ruta y se realizará en Vacamonte

La Alcaldía explicó que esta ruta ya ha sido utilizada en otros desfiles , demostrando contar con mejores condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes, lo que motivó la decisión de trasladar el recorrido.

Arraiján, Panamá Oeste/La ruta del Desfile de Navidad de Arraiján fue modificada y ahora se desarrollará en el sector de Vacamonte, informó la Alcaldía de Arraiján, con el objetivo de ofrecer una experiencia más segura, amplia y organizada para las familias que asistirán al evento.

De acuerdo con el anuncio oficial, el desfile se realizará el 21 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, y recorrerá la nueva ruta comprendida desde el Mini Súper Sofía hasta el Parque Altos del Tecal.

La Alcaldía explicó que esta ruta ya ha sido utilizada en otros desfiles, demostrando contar con mejores condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes, lo que motivó la decisión de trasladar el recorrido.

Inicialmente, el desfile estaba programado para realizarse por la vía Vista Alegre hacia Westland Mall, sin embargo, las autoridades municipales decidieron actualizar el trayecto como parte de la planificación del evento.

“Esta actualización busca garantizar una experiencia más segura, amplia y organizada para todos”, señaló la Alcaldía en su comunicado.

La entidad municipal extendió una invitación abierta a la comunidad para que participe en esta actividad, que promete una tarde llena de alegría, música y espíritu navideño, como parte de las celebraciones decembrinas en el distrito.