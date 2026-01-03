Nicolás Maduro es acusado de narcoterrorismo, transporte de drogas y posesión de armas, confirma fiscal de Nueva York

La fiscal general del estado de Nueva York, Pamela Bondi, confirmó este sábado 3 de enero que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York, luego de su captura por el ejército de Estados Unidos durante una operación ejecutada en la madrugada en Caracas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Bondi detalló que Nicolás Maduro enfrenta múltiples cargos federales, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos con fines criminales contra territorio estadounidense.

La fiscal aseguró que ambos acusados serán trasladados a suelo estadounidense, donde deberán comparecer ante tribunales federales, afirmando que enfrentarán con todo el peso de la justicia de Estados Unidos las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia.

En su mensaje, Bondi agradeció públicamente al presidente Donald Trump, a quien atribuyó la decisión política de avanzar con la operación, destacando su determinación para exigir responsabilidades “en nombre del pueblo estadounidense”. Asimismo, reconoció la labor de las fuerzas armadas de Estados Unidos, calificando la misión como exitosa y decisiva para la captura de lo que describió como presuntos narcotraficantes internacionales.

La imputación de Nicolás Maduro en Nueva York representa un hecho sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático y judicial entre ambos países.