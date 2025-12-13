Nave con bandera panameña es atacada por un dron militar en puerto de Ucrania; Autoridad Marítima monitorea el incidente

Esta información fue confirmada de forma preliminar a través de la Dirección General de Marina Mercante.

Imagen ilustrativo de un barco abanderado por Panamá.
Imagen ilustrativo de un barco abanderado por Panamá.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este sábado 13 de diciembre que una nave con bandera panameña fue atacada por un dron militar en Ucrania.

La nave de pasajeros y carga rodada sufrió el ataque mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa. La institución encargada del Registro de Buques de Panamá aseguró que afortunadamente no se registraron heridos.

Sede de la Autoridad Marítima de Panamá
Sede de la Autoridad Marítima de Panamá

Tras tener conocimiento de esta situación, la AMP activó los protocolos para este tipo de casos y se mantiene monitoreando el incidente que ha afectado a una nave de su bandera a través de las oficinas pertinentes.

Comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá sobre el incidente.
Comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá sobre el incidente.

