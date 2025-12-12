MiBus mantendrá servicio 24 horas durante fiestas por fin de año

MiBus reiteró que continuará brindando su servicio las 24 horas del día, especialmente en rutas estratégicas que conectan el centro de la ciudad con comunidades del área metropolitana.

Ciudad de Panamá/Desde el inicio del mes de diciembre, la ciudad capital registra un aumento significativo en la movilidad debido a las múltiples actividades navideñas que se desarrollan en distintos puntos. Ante este escenario, muchos ciudadanos esperan contar con opciones de transporte público que les permitan regresar a sus hogares de forma segura tras participar en estos eventos.

La directora de Planeación de Servicios de MiBus, Eliana Lasso, explicó que existen rutas que operan de manera ininterrumpida, como las que salen desde las zonas pagas de Pedregal y Los Andes hacia las comunidades.

Además, indicó que la ruta de Amador mantiene servicio 24 horas desde el mes de octubre y que, de sábado a domingo, la ruta hacia Casco Antiguo también opera bajo esta modalidad.

“Cualquier servicio que tomen en el centro de la ciudad después de las fiestas les permite a los usuarios llegar hasta sus hogares durante las 24 horas, y eso es muy importante para nosotros”, señaló Lasso.

No obstante, el panorama es distinto en el caso del Metro de Panamá. Desde la oficina de comunicación de esta entidad se informó que el sistema ferroviario mantendrá su horario regular, pese a que algunos usuarios esperaban una extensión del servicio durante lo que resta del mes de diciembre.

Actualmente, la flota de MiBus cuenta con aproximadamente 1,400 buses, de los cuales unos 1,100 están en operación, considerando que algunas rutas presentan mayor demanda que otras.

El Metro de Panamá mantiene su horario de funcionamiento de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.; los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; y los domingos y días feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Con información de Yamy Rivas