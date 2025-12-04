Obras en Villa Zaita estarán listas en abril de 2026, según Metro de Panamá

La obra busca mejorar significativamente la movilidad en Panamá Norte, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y tráfico vehicular del país.

La ampliación vial y reordenamiento del entorno de Villa Zaita, en la vía Transístmica, estarán concluidos en abril de 2026, de acuerdo con información confirmada por autoridades del proyecto, que forma parte del desarrollo de la Línea 1 de Metro de Panamá.

La ingeniera Virginia Martínez, gerente de vialidad del proyecto Línea Panamá Norte, explicó que la obra ha sido ejecutada en cinco etapas: viaducto, viaducto con estación, policlínica, edificio de intercambiadores y, finalmente, la vialidad, que es el componente que aún se encuentra en desarrollo.

Detalló que, aunque el megaproyecto inició formalmente en 2020, los trabajos de ampliación vial comenzaron en enero de 2024, luego de completarse complejos procesos de reubicación de servicios básicos como electricidad y telecomunicaciones, todos soterrados, para permitir la ampliación de la vía de cuatro a seis carriles.

En esta fase participaron empresas operadoras como ENSA, además de coordinaciones con el Idaan para la reubicación de tuberías de agua potable.

Retraso por ajustes solicitados por comunidades

Martínez indicó que originalmente la entrega estaba prevista para octubre de 2025, pero la fecha fue modificada debido a cambios solicitados por los propios usuarios, quienes pidieron que se incluyeran retornos vehiculares hacia las barriadas del frente, elementos que no estaban contemplados en el diseño inicial.

Estos ajustes obligaron a rediseñar parte del proyecto, lo que provocó la extensión del plazo hasta abril de 2026.

Quejas por losa temporal y señalización

Conductores y residentes de la zona de Villa Zaita han denunciado constantes cambios viales, apertura y cierre de losas, así como deficiencias en la señalización, lo que ha alimentado la percepción de que se trata de una “obra eterna”.

Ante esto, la ingeniera aclaró que algunas losas que se colocan son temporales, ya que en muchos puntos se detectan tuberías domiciliarias o redes de servicios que deben ser reubicadas antes de construir la vía definitiva.

“No se trata de que se rompe una losa ya hecha, sino que se colocan estructuras temporales mientras se completan las reubicaciones de infraestructura”, explicó.

Jornadas de trabajo

La funcionaria también precisó que los trabajos sí se ejecutaron en jornadas de 24 horas, principalmente hasta agosto de 2025, cuando se entró en una zona donde ya no era necesario mantener ese ritmo continuo.

Actualmente, los seis carriles ya están prácticamente habilitados en tramos comprendidos entre las áreas cercanas a la Milla 8 y Milla 9 de la Transístmica, quedando pendientes los trabajos finales en la zona de retornos y drenajes.

Información de Fabio Caballero