Bonos, décimos y deudas: cómo usar efectivamente el dinero extra de fin de año sin morir en el intento

La llegada de diciembre representa para muchos un alivio financiero gracias al pago del décimo tercer mes, los bonos navideños y los ahorros, ingresos que suelen destinarse al cumplimiento de metas, pago de deudas, gastos de fin de año, gustos personales y, en algunos casos, a continuar ahorrando.

Para la asesora financiera Marta Luna, estos ingresos no deben contemplarse dentro del presupuesto regular, sino verse como un extra que se recibirá a final de año para poder aprovecharlo de forma estratégica.

Yo debería ver mi décimo tercer mes como un extra y decidir en qué lo voy a invertir. Si lo incluyo dentro del presupuesto, ya está gastado”, afirmó.

Luna aconseja comenzar la planificación financiera del próximo año desde diciembre, con el fin de no enfrentar las mismas dificultades del año que termina. Para ello, recomienda elaborar una lista de los gastos fijos para conocer con precisión los egresos y determinar cuánto dinero queda disponible.

Asimismo, señaló la importancia de revisar las deudas: cuánto se paga, cuánto resta por cancelar y si alguna puede ser saldada con el dinero extra que se recibirá.

Entre las deudas más comunes que adquieren los panameños, están las hipotecas, los préstamos personales, las tarjetas de crédito y los préstamos para autos.

La asesora recomendó prestar especial atención a los compromisos considerados activos, como las hipotecas y los préstamos de autos, que, aunque este último se deprecia, suelen ser un medio de sustento e incluso una herramienta de trabajo, por lo que no debe dejarse de cumplir con estos pagos.

En cuanto a los préstamos personales y las tarjetas de crédito, sugirió evaluar la consolidación de deudas o incluso cancelar las tarjetas, ya que son los productos financieros con mayores tasas de interés.

También explicó la diferencia entre refinanciar y consolidar una deuda: mientras el refinanciamiento extiende el plazo y aumenta los intereses, agravando la situación, la consolidación unifica todas las deudas en una sola letra.

Sobre el uso de la tarjeta de crédito, indicó que puede aprovecharse para pagar servicios como agua, luz, teléfono o incluso el supermercado, siempre que se cancele de inmediato con el dinero previamente presupuestado. Lo que debe evitarse es generar gastos por encima de lo planificado, ya que son estos los que conducen a crisis financieras.

Tasas de interés en aumento

Luna reiteró que la estrategia más eficiente es ahorrar y, una vez alcanzada una suma considerable, realizar abonos al capital de los préstamos para salir de las deudas antes de su vencimiento.

En cambio, si la deuda tiene un plazo definido, lo más recomendable es ahorrar hasta reunir el monto total y entonces aplicarlo directamente al capital para cancelarla por completo, ya que, de lo contrario, al hacer abonos parciales solo se reducirá el capital, pero la letra y el plazo de pago permanecerán iguales.