Clima en Panamá: ¡Utilice su bloqueador solar! alta radiación UV podrían registrarse este jueves

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 27°C y 29°C en el Caribe, y de 28°C a 32°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la Cordillera Central se prevén registros menores a 26°C.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 27°C y 29°C en el Caribe, y de 28°C a 32°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la Cordillera Central se prevén registros menores a 26°C. / Pexels - Brett Sayles

Ciudad de Panamá, Panamá/Las condiciones climatológicas previstas para este jueves 4 de diciembre apuntan a la presencia de chubascos aislados durante la tarde, producto del calentamiento diurno, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, a lo largo del día se esperan chubascos y aguaceros aislados de intensidad ligera a moderada, con intervalos ocasionales e intermitentes. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en sectores como la costa abajo-centro de la provincia de Colón.

Para la vertiente del Pacífico, se pronostican aguaceros aislados de corta duración durante la tarde, asociados al aumento de temperatura. Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé y Darién figuran entre las áreas con mayor probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 27°C y 29°C en el Caribe, y de 28°C a 32°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la Cordillera Central se prevén registros menores a 26°C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán corrientes del noroeste con velocidades entre 5 y 20 km/h, siendo más débiles en la mitad occidental. En el Pacífico, los vientos soplarán desde el norte y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, con incursiones del suroeste en el occidente de Chiriquí y el sur de Darién, donde se registrarán intensidades menores a 15 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, el Imhpa señaló que se esperan oleajes de entre 0.9 y 1.2 metros en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos, considerados favorables. Para el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.6 y 1.2 metros de altura, con periodos de 10 a 16 segundos, también bajo condiciones favorables.

El informe advierte además que los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre altos y muy altos en el territorio nacional, por lo que se recomienda limitar la exposición solar sin protección.

