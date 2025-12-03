Presentan avances del nuevo edificio Oncológico en la Ciudad de la Salud

El proyecto contempla una nueva estructura y diversas instalaciones destinadas a ampliar la capacidad de atención para la población panameña.

Ciudad de Panamá/Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION) presentaron los avances del proyecto para la construcción de un nuevo edificio especializado en la Ciudad de la Salud, así como el plan de integración de servicios médicos entre ambas instituciones. La propuesta también fue expuesta este martes ante el Consejo de Gabinete.

Según las autoridades, la integración y modernización de los servicios permitirá beneficiar más de 100,000 consultas especializadas al año. El proyecto contempla una nueva estructura y diversas instalaciones destinadas a ampliar la capacidad de atención para la población panameña.

No obstante, la iniciativa ha generado reacciones en algunos gremios médicos, que han manifestado inquietudes sobre el proceso de unificación.

El nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional contará con:

9 niveles de atención.

Sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones.

8 camas para tratamientos prolongados.

Laboratorio clínico y molecular para hematología.

Un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 espacios.

92 consultorios de consulta externa distribuidos en más de 15 especialidades clínicas.

En total, la obra abarcará 19,670 metros cuadrados.

Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, señaló que solo falta el refrendo de la Contraloría General de la República para iniciar la construcción.

“La Caja del Seguro Social, a través de la disposición de la Junta Directiva, ya cuenta con los fondos. Una vez se refrende, la construcción iniciaría inmediatamente. Estamos hablando de un proyecto valorado en $72 millones de dólares, más el financiamiento a través de certificados de pago del Banco Nacional, con un periodo de 10 años”, explicó.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, respondió a algunas de las inquietudes surgidas por la integración de servicios entre el Minsa y la CSS.

“El hecho de que se unifiquen los sistemas no va a comprometer ninguna estructura de ambas instituciones. Los costos serán compensados y cada entidad solventará lo que le corresponde. Nadie va a cargar a nadie”, aseguró.

Boyd también adelantó que el Policentro de San Isidro, una obra largamente esperada por los residentes del sector, podría inaugurarse el 17 de diciembre, aunque advirtió que la fecha podría variar según las condiciones finales del área.

Con información de Meredith Serracín