Presupuesto 2026: Instituto Oncológico necesita $13 millones adicionales para mejorar la atención

Ciudad de Panamá/El Instituto Oncológico Nacional (ION) está solicitando un incremento de 13 millones de dólares en el presupuesto que se le asignará para el próximo año (2026), destinados a modernizar equipos médicos, ampliar servicios de radioterapia, mejorar la farmacia oncológica y garantizar acceso a tratamientos de última generación como la inmunoterapia.

Así lo confirmó el director del ION, Dr. Julio Santamaría, quien explicó que, aunque el instituto recibió una asignación presupuestaria similar a la del año anterior, esta no cubre las nuevas necesidades derivadas del crecimiento sostenido de pacientes con cáncer en el país.

El proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 presentado por el Órgano Ejecutivo es de $34,901 millones de dólares.

“Nosotros tenemos nuevas inversiones, nuevos proyectos, nuevos medicamentos que salvan vidas”, afirmó Santamaría. “Y por eso hemos llevado este llamado urgente a las autoridades, a los diputados, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud. Se está evaluando, pero necesitamos una respuesta concreta”.

El monto adicional solicitaría financiar cinco áreas críticas:

Un nuevo tomógrafo (CAT): El equipo actual tiene 15 años de uso y ya no cumple con los estándares de precisión y rapidez necesarios para diagnósticos oncológicos complejos. Ampliación de la unidad de radioterapia en la Ciudad de la Salud: Aunque ya se brindan servicios mediante un convenio entre la Caja de Seguro Social y el patronato, faltan equipos especializados como el de alta tasa de braquiterapia y un simulador con resonador, clave para tratamientos dirigidos. Modernización de la sala de hospitalización: Incluiría la implementación formal de servicios de cuidados paliativos en condiciones dignas y confortables. Ampliación de la farmacia oncológica: Para incluir más medicamentos de quimioterapia e inmunoterapia, especialmente aquellos con nuevas indicaciones clínicas. Expansión física del centro en Ancón: El ION opera desde el mismo edificio desde 1999, pero la carga de pacientes ha aumentado dos o tres veces sin que el espacio físico lo acompañe.

“Hemos crecido mucho en cantidad de pacientes, pero no en infraestructura”, señaló el médico. “Tenemos un proyecto listo: un edificio de nueve plantas junto a la unidad de radioterapia, que incluiría 100 sillones de quimioterapia, 96 consultorios, salas de espera amplias y una nueva farmacia. Pero necesitamos el respaldo del Gobierno para hacerlo realidad”.

Santamaría también hizo un llamado a fortalecer la prevención. Recordó que el principal factor de riesgo para el cáncer es la edad, pero destacó que hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad siguen siendo causas evitables. Insistió en la importancia de la detección temprana: mamografías a partir de los 50 años para mujeres y pruebas de PSA y tacto rectal para hombres en el mismo rango de edad.