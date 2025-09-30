Comisión de Presupuesto pide reasignación de fondos para agua, educación y salud

El diputado Eduardo Vásquez , aclaró que los ajustes para la redistribución vendrán exclusivamente de recortes internos en los ministerios, no de un aumento del presupuesto total.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras culminar las vistas presupuestarias para el periodo fiscal 2026 en la Asamblea Nacional, la Comisión de Presupuesto inicia la fase de evaluación y recomendación. En una entrevista en TVN Noticias, el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la comisión, ofreció un balance del ejercicio, destacando la necesidad urgente de reasignar recursos, a pesar de que el monto propuesto asciende a $34,000 millones.

La discusión se da en un contexto de apertura, luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestara su flexibilidad para considerar propuestas válidas de reasignación.

Ante la pregunta de qué elementos puntuales ha detectado la comisión que requieren redistribución, el diputado Vásquez fue enfático al señalar la abrumadora demanda de las instituciones y las limitaciones legales que atan gran parte del presupuesto.

"La verdad es que el 90% de las instituciones que pasaron por la comisión están pidiendo más recursos", afirmó Vásquez, lamentando que el equipo se sienta "un poco atado de mano, ya que lo que estamos luchando, bonificaciones, seguros privados, están por ley".

El presidente de la Comisión de Presupuesto expresó una profunda preocupación por la composición del gasto, donde un porcentaje "muy alto" está comprometido en subsidios y alquileres, y queda "muy poca" proporción destinada a la inversión, que es el verdadero motor de la economía.

Agua, educación y seguridad alimentaria

El diputado Vásquez destacó que las prioridades de reasignación giran en torno a áreas vitales que han sufrido grandes recortes. La buena noticia, según Vásquez, fue la reacción del ministro Chapman ante las propuestas de la Comisión.

"Recibimos la noticia ayer del ministro Chapman, donde escuchaba y decía que era música para sus oídos hablar de que queríamos distribuir en educación, infraestructura y educación y no dejando de lado el tema del agua".

Adicionalmente, el diputado hizo un llamado para inyectar recursos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, sumándolo al debate sobre seguridad alimentaria, especialmente en el marco del Mercosur. Vásquez subrayó la necesidad de que la distribución sea equitativa, denunciando el contraste entre la inversión urbana y la realidad del interior del país, ejemplificando con el caso de una joven embarazada en hamaca. "No podemos hablar solamente de una inversión en un sector urbano cuando el campo está igual o peor", enfatizó.

Sobre el proceso y el calendario de las recomendaciones, el diputado Vásquez aseguró que trabajarán sin descanso, "metiendo horas extra, millas extra", para cumplir los objetivos. La base de las reasignaciones será la eficiencia.

"Tenemos que tomar la lista de recomendaciones de cada institución, ver los números que han logrado ellos porque hay mucha gente que pide mucha plata en inversión, pero su ejecución es muy baja", explicó Vásquez.

Las áreas que la Comisión priorizará para la redistribución son salud, educación, agua y, sumando el alto rendimiento del Ministerio de Obras Públicas, infraestructura. La consigna de la Comisión para las instituciones es: "priorizar, planificar y ser eficiente".

Reto de educación y los salarios caídos

Consultado sobre la polémica de modificar el presupuesto de educación para alcanzar el 7% del PIB, Vásquez pidió cautela. Si bien es una prioridad, se debe analizar la inversión actual en universidades y otros programas. Su enfoque principal es: "Priorizar es que los estudiantes vayan a las escuelas".

Respecto a la gestión de recursos internos, el diputado puso como ejemplo al Ministerio de Seguridad, que posee $70 millones en salarios caídos, lo cual representa cerca del 7% de su presupuesto. Para el diputado, esta deuda interna debería ser cubierta por la misma entidad mediante reajustes, en lugar de trasladar la carga al gobierno central.

Ejecución y fiscalización ciudadana

El diputado Vásquez confirmó que las 96 instituciones lograron pasar por la Comisión. Sin embargo, su balance sobre la gestión institucional es crítico: "El porcentaje de ejecución es muy bajo. La verdad que es muy bajo". Subrayó al MOP como una de las pocas excepciones con ejecución "muy muy alta y buena".

En un compromiso con la transparencia, Vásquez anunció que la Comisión publicará los montos de inversión solicitados, la ejecución histórica y todos los movimientos presupuestarios en las redes de la Asamblea Nacional para que "la gente esté anuente".

Para mejorar la calidad de la gestión, Vásquez insistió en que la solución es la fiscalización para evitar que obras licitadas, como escuelas o centros de salud, queden abandonadas por años, multiplicando sus costos.

"Yo siempre lo he dicho, el mejor fiscalizador de nuestros recursos es el mismo pueblo".

Ante la pregunta de cómo superar el miedo de los funcionarios a denunciar (como en el caso Pandeportes) para evitar procesos judiciales largos, Vásquez reiteró: "La fiscalización es clave y que se cumplan las normas, porque la ley existe, lo que no se cumple, no se ejecuta".

El diputado aclaró que los ajustes para la redistribución vendrán exclusivamente de recortes internos en los ministerios, no de un aumento del presupuesto total. Si bien rubros como viáticos y seguros privados son los primeros en revisarse, no son suficientes, ya que se estima que se necesitan cerca de $1,100 millones en este momento. La documentación final con las recomendaciones se espera enviar al Ejecutivo esta misma semana.