Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio tras 19 años juntos

Tras casi dos décadas de relación, la actriz australiana Nicole Kidman y el músico neozelandés, criado en Australia, Keith Urban han decidido separarse. El medio TMZ confirmó la noticia en exclusiva, y posteriormente lo hicieron Page Six y People, que califican la ruptura como uno de los acontecimientos más comentados de Hollywood en 2025.

La pareja, que se conoció en enero de 2005 y se casó en Sídney un año después, tiene dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Según fuentes citadas por los medios estadounidenses, el distanciamiento venía gestándose desde el verano. De hecho, Urban ya se habría mudado a una nueva vivienda en Nashville, ciudad donde residía la familia.

Los reportes apuntan a que la separación fue iniciativa del músico de country. Mientras Urban ya estaría instalado en una nueva casa, Nicole Kidman se habría opuesto a la ruptura y actualmente recibe el apoyo de su hermana Antonia y del círculo más cercano de su familia. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre el fin de su matrimonio.

Se trata de la primera separación de Urban, mientras que para Kidman es la segunda. La actriz ganadora del Oscar por Las horas estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001, en uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood. Con él adoptó a dos hijos, Isabella (32) y Connor (30), aunque su relación con ellos ha sido distante en los últimos años.

El matrimonio de Kidman y Urban se celebró en junio de 2006 en la iglesia de Saint Patrick, Sídney, con más de 200 invitados. La actriz llegó en un Rolls Royce blanco, vestida de Balenciaga y acompañada de su padre. La ceremonia contó con amigos cercanos como Naomi Watts, Renée Zellweger y Russell Crowe.

Su matrimonio cumplió 19 años el pasado junio, ocasión en la que Kidman compartió en redes sociales una fotografía en blanco y negro con el mensaje: “Feliz aniversario, cariño”. Urban, sin embargo, no realizó ninguna publicación al respecto, y su última foto con la actriz en redes data de mayo. La última aparición pública conjunta fue en junio, durante un partido de fútbol en Nashville.

Kidman ha hablado en varias ocasiones sobre las dificultades que enfrentó para formar una familia. La actriz sufrió dos abortos durante su matrimonio con Tom Cruise, en 1990 y 2001. Su primera hija biológica, Sunday Rose, nació en 2008 en Nashville, y en 2010 llegó su segunda hija, Faith Margaret, a través de vientre de alquiler.

Te puede interesar: Leonardo DiCaprio reveló que casi se llamó 'Lenny Williams' en sus inicios en Hollywood

Te puede interesar: Selena Gomez y Benny Blanco: así fue la boda secreta que costó más de 5 millones de dólares

Durante años, la actriz mantuvo a sus hijas lejos de los focos. No fue hasta 2021, en plena pandemia, cuando aparecieron públicamente junto a sus padres durante la ceremonia virtual de los Globos de Oro. Sin embargo, en los últimos meses Sunday Rose ha comenzado a abrirse camino en el mundo de la moda, desfilando en París y Nueva York, además de protagonizar campañas para una marca de relojes.

En agosto pasado, Kidman compartió en redes sociales varias fotos de sus vacaciones de verano. En ellas se le veía en playas y conciertos junto a sus hijas, su hermana y sus sobrinos, pero Urban brillaba por su ausencia. Estas publicaciones reforzaron los rumores de crisis, ahora confirmados con la separación.

Con esta ruptura, Hollywood despide a una de las parejas más sólidas de las últimas décadas. Aunque no se ha hablado de divorcio formal, el distanciamiento y la mudanza del cantante parecen marcar el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas.