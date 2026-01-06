Comarca Ngäbe Buglé: Gobierno anuncia construcción de 50 puentes zarzo; esperan beneficiar a 17 mil estudiantes

Uno de los puntos prioritarios del proyecto corresponde a una comunidad ubicada a seis kilómetros de la vía principal, donde recientemente fallecieron dos niñas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza en un ambicioso proyecto de construcción de puentes tipo zarzo en áreas de difícil acceso, con énfasis en la comarca Ngäbe-Buglé, informó el ministro José Luis Andrade tras rendir un informe a los medios de comunicación sobre lo tratado en el Consejo de Gabinete.

De acuerdo con el titular del MOP, durante la sesión se presentaron los primeros 50 zarzos de un total de 100 que serán construidos en la comarca por instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino. Esta primera fase representa una inversión de $18,189,000 dólares y contempla la edificación de estructuras en comunidades que por años han enfrentado serias limitaciones de conectividad.

Andrade destacó que uno de los puntos prioritarios del proyecto corresponde a una comunidad ubicada a seis kilómetros de la vía principal, donde hace poco fallecieron dos niñas, lo que evidenció la urgencia de mejorar el acceso. Para llegar a este sector, explicó, será necesario construir nueve zarzos que permitan el tránsito seguro de los residentes.

El proyecto contempla la construcción de 2,750 metros lineales de puentes, con un impacto directo en 43 escuelas y beneficios para más de 17,000 estudiantes. Además, se estima la generación de aproximadamente 500 empleos directos durante el desarrollo de las obras.

El ministro subrayó que, con la ejecución de estos primeros 50 zarzos y la planificación de los otros 50 ya identificados, se alcanzará un impacto en 11,716 personas. Los proyectos restantes deberán ser presentados a finales de enero ante el Consejo de Gabinete para su aprobación.

Como dato comparativo, Andrade señaló que en los dos últimos quinquenios apenas se construyeron 18 zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé. En contraste, durante el primer año de la actual administración se realizaron 15 y para este año se proyecta la construcción de 100 adicionales, lo que elevará el total a 115 puentes, marcando un avance significativo en materia de infraestructura y conectividad para las comunidades comarcales.

Con información de Yenny Caballero