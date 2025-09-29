Leonardo DiCaprio reveló que casi se llamó 'Lenny Williams' en sus inicios en Hollywood

Uno de los actores más influyentes de Hollywood, sorprendió recientemente al compartir un episodio poco conocido de sus primeros pasos en la industria.

Durante una entrevista en el pódcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, el ganador del Óscar recordó que, cuando era apenas un adolescente, un agente le sugirió cambiar su nombre artístico para poder abrirse camino en el competitivo mundo del cine.

“Cuando finalmente conseguí un agente, este dijo: ‘Tu nombre es demasiado étnico’”, relató el protagonista de Titanic.

La propuesta, según explicó el actor de 50 años, surgió a partir de su segundo nombre, Wilhelm, que transformaron en “Williams”. “Tenía 12 o 13 años. Dije: ‘¿Qué es Lenny Williams?’ ‘Tomamos tu segundo nombre y lo hicimos. Ahora eres Lenny’”, contó DiCaprio en tono anecdótico.

El cambio nunca ocurrió gracias a la firme oposición de su padre, George DiCaprio. El actor recordó con claridad el momento en que intentó mostrarle su foto con la nueva identidad artística: “Cuando le mostré a mi padre mi foto con el nuevo nombre, la rompió y dijo: ‘Sobre mi cadáver’”.

En el pódcast, DiCaprio también compartió lo difícil que fue abrirse camino en Hollywood siendo apenas un niño. Narró que acompañaba a su hermanastro a audiciones masivas y que, como muchos aspirantes, debía esperar largas filas para ser evaluado por agentes.

“Había agentes de actuación que te alineaban como ganado. Yo era un bailarín de breakdance. Hacía breakdance por dinero en las calles a veces. Oh, sí. Incluso tenía ese corte de pelo”, recordó con humor.

Sin embargo, no todo fue fácil. El actor confesó que la frustración era común al no ser elegido para los papeles: “Recuerdo decirle a mi papá: ‘Esto es horrible’. Volví, y lo hicieron de nuevo. ‘Sí. Sí. No. No.’ Simplemente recuerdo a mi papá cantando: ‘Algún día tendrás tu momento, hijo. Solo sigue intentándolo. Sigue intentándolo’”.

Ese consejo terminó marcando su camino. Con esfuerzo y perseverancia, DiCaprio se convirtió en uno de los rostros más importantes del cine de los años noventa con filmes como Romeo + Juliet, ¿A quién ama Gilbert Grape? y el icónico Titanic. En 2016, tras varias nominaciones, recibió finalmente el Óscar por su actuación en Revenant: el renacido.

Aunque su nombre es sinónimo de éxito, DiCaprio dejó claro que los galardones ya no son su principal motivación. En septiembre de 2025 declaró a PEOPLE: “Los premios pueden ir y venir. Los elogios, la taquilla pueden ir y venir, pero esas piezas de arte, de las que sigues hablando, en las que sigues pensando y que sigues cuestionando. Esas son las películas que buscamos como actores”.

Ese mismo compromiso con el arte lo llevó a aceptar el protagónico de Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson en la que comparte elenco con Benicio del Toro. La historia sigue a Bob, un revolucionario retirado que debe reunirse con sus antiguos compañeros para rescatar a su hija de un enemigo del pasado.

La expectativa en taquilla es enorme. De acuerdo con Deadline, la producción de Warner Bros., con un presupuesto de 140 millones de dólares, podría alcanzar hasta 50 millones de dólares en su estreno global, lo que marcaría el debut más ambicioso en la carrera de Anderson. En Estados Unidos, se proyecta una recaudación inicial de entre 20 y 25 millones, con cifras similares en el mercado internacional.

De cumplirse las proyecciones, Una batalla tras otra superaría a Petróleo sangriento (2007), que hasta ahora mantiene el récord del director con 76,4 millones de dólares a nivel mundial. La crítica ya anticipa un éxito: la película acumula un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes antes de su lanzamiento general.