Rihanna y ASAP Rocky celebraron el nacimiento de su primera hija, Rocki Irish Mayers

Rihanna y ASAP Rocky sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convirtieron en padres por tercera vez.

La pareja reveló que su bebé nació el pasado 13 de septiembre y confirmaron que se trataba de una niña, a la que llamaron Rocki Irish Mayers.

La noticia se hizo pública el 24 de septiembre, cuando la cantante de 37 años compartió la buena nueva en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje corto pero contundente: “Rocki Irish Mayers”. Con estas palabras, Rihanna confirmó el sexo de su bebé y celebró la llegada de su primera hija, tras haber dado la bienvenida anteriormente a dos varones, RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

Durante la etapa final del embarazo, la pareja había mantenido en secreto el sexo del bebé, aunque tanto Rihanna como Rocky habían expresado su ilusión por recibir a una niña. “Espero que sea una niña. Realmente lo espero. Estamos rezando para que sea una niña”, confesó el rapero en una entrevista con Elle días antes del nacimiento.

Rocky también explicó cómo vivieron el proceso: mientras en su primer embarazo sí quisieron saber el sexo, en el segundo prefirieron esperar, y en este tercero optaron nuevamente por la sorpresa. “Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Se nota por la experiencia. Espero que sea una niña, necesito eso”, añadió.

Rihanna y ASAP Rocky mantienen una relación estable desde 2019 y, según fuentes cercanas a la pareja, han hablado abiertamente sobre sus planes a largo plazo. Una fuente citada por Us Weekly aseguró que ambos se consideran el uno para el otro y han discutido la posibilidad de casarse en el futuro.

El propio Rocky alimentó los rumores de boda con un comentario en tono enigmático: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”, dijo en la misma entrevista con Elle, dejando abierta la incógnita sobre el estado real de su relación.

El rapero también habló de la dinámica familiar que comparten: “No hablamos demasiado sobre trabajo, porque lidiamos con eso todo el día, todos los días. Cuando llegas a casa, se trata de la familia, de la relación, de tu hogar. No se trata de toda esa otra cosa”, expresó, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre la carrera artística y la vida personal.

La maternidad ha tenido un impacto profundo en la vida de la artista de Barbados. En 2023, durante una entrevista con British Vogue, Rihanna expresó cómo la llegada de sus hijos transformó por completo sus prioridades: “Es todo. Realmente no recuerdas la vida antes, eso es lo más loco de todo. Intentas recordarla, y hay fotos de mi vida anterior, pero la sensación, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente ya no lo identificas porque ni siquiera te permites mentalmente llegar tan lejos, porque… no importa”.

Con la llegada de Rocki Irish Mayers, Rihanna y ASAP Rocky celebraron no solo la ampliación de su familia, sino también la realización del sueño de criar a una hija juntos. Para ambos artistas, este nuevo capítulo representa una etapa de unión, crecimiento y descubrimiento, reafirmando la importancia de la familia como el centro de su vida.