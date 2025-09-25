Panamá fue homenajeado en los Premios Juventud con música, polleras y derroche de sabor latino

La gala, que reunió a más de 40 artistas internacionales , tuvo como sello distintivo un tributo especial a Panamá, en el que la música, la danza y la tradición se unieron para mostrar al mundo el orgullo de la tierra canalera.

Ciudad de Panamá se convirtió en el corazón de la música latina durante la edición número 22 de Premios Juventud, un espectáculo que rindió un homenaje vibrante a la cultura panameña.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones Amador, marcó un antes y un después en la historia de la premiación, al celebrarse por primera vez fuera de Estados Unidos.

La gala, que reunió a más de 40 artistas internacionales, tuvo como sello distintivo un tributo especial a Panamá, en el que la música, la danza y la tradición se unieron para mostrar al mundo el orgullo de la tierra canalera. Más que una entrega de premios, la noche se transformó en una fiesta cultural que reflejó la identidad y la diversidad de la región.

El talento panameño se apoderó del escenario con las figuras más destacadas de diversos géneros musicales, demostrando la riqueza y versatilidad de la música del país.

El género urbano tuvo una fuerte representación con la participación de dos de sus máximos exponentes: Sech y El Boza.

Los Rabanes, la reconocida banda de rock, también hizo su debut en la gran apertura del evento, rindiendo un homenaje a su país con el éxito "Señorita, a mí me gusta su style".

Samy y Sandra Sandoval, conocidos como "Los Patrones de la Cumbia", se unieron por primera vez a esta celebración, llevando la esencia de la cumbia panameña al público internacional.

Nando Boom, considerado un pionero del reggae en español, hizo su debut en los Premios Juventud. Interpretando el legendario tema "Ellos Benia Dem Bow" junto a la artista Natti Natasha.

Uno de los momentos más memorables de la velada estuvo a cargo del legendario salsero Willie Colón, quien interpretó su icónica canción “La Murga de Panamá”. Apenas sonaron los primeros acordes, el público estalló en aplausos y gritos, convirtiendo la presentación en un carnaval improvisado dentro del recinto.

Con su carisma y trayectoria, Colón demostró que la música tiene el poder de unir generaciones y fronteras. Su homenaje al país anfitrión no solo despertó nostalgia, sino también un sentimiento de orgullo colectivo que fue compartido por miles de asistentes y millones de espectadores alrededor del continente.

El tributo panameño también se expresó con un despliegue visual único. Bailarinas vestidas con las tradicionales polleras se tomaron el escenario, llenando de color, ritmo y autenticidad cada rincón. Las luces caribeñas, los sonidos tropicales y las imágenes proyectadas de paisajes panameños convirtieron el momento en un recorrido artístico por la esencia cultural del país.

Las redes sociales explotaron con imágenes y videos del espectáculo. Usuarios en Panamá y en otros países latinoamericanos destacaron la belleza de las polleras y la fuerza del mensaje: una celebración de las raíces y de la identidad cultural panameña ante una audiencia global.

El homenaje contó con la participación de un cartel de lujo. Artistas como Marc Anthony, Maluma, Grupo Firme, Farruko, Boza, Sech, Camilo, Xavi, Natti Natasha y Bad Gyal integraron a sus presentaciones elementos caribeños y tropicales para sumarse al tributo. Cada uno, con su estilo, aportó al mosaico sonoro que convirtió la gala en una celebración inolvidable.

De esta manera, los Premios Juventud no solo reconocieron al talento musical, sino que también proyectaron a Panamá como un verdadero epicentro cultural y turístico en Latinoamérica.

La elección de Panamá como sede no fue casualidad. Además de ser un reconocimiento a su riqueza cultural, la ceremonia tuvo un impacto económico y social importante: generó cerca de 2,000 empleos temporales en áreas como producción, logística, montaje y servicios. Al mismo tiempo, hoteles, restaurantes y comercios locales experimentaron una alta ocupación gracias al arribo de turistas y fanáticos.

Los Premios Juventud 2025 en Panamá fueron mucho más que una entrega de premios: se consolidaron como una auténtica celebración de identidad, música y tradición.

Panamá, con su alegría, sabor y cultura, se convirtió en protagonista de una noche que demostró que la música latina tiene el poder de unir corazones y traspasar fronteras.