Premios Juventud 2025 | Natti Natasha sorprenderá hoy revelando el sexo de su bebé

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

La premiación no solo promete ser una de las noches más importantes para la música latina, sino también un momento inolvidable para la cantante dominicana.

La artista confirmó que durante su presentación en la gala revelará el sexo de su segundo hijo. La noticia ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, ya que la artista decidió combinar un momento tan íntimo con el estreno mundial de una nueva canción.

La ceremonia, que se celebrará este jueves 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, reunirá a grandes exponentes de la música urbana y será transmitida en vivo para toda Latinoamérica. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche tendrá como protagonista a Natti Natasha, quien convertirá el escenario en una celebración tanto familiar como artística.

La intérprete de “Quiéreme menos” confesó en entrevista con Jomari Goyso para el programa Despierta América que preparó una canción inédita para este instante especial.

“Es una canción que hice específicamente para revelar el sexo del bebé”, afirmó Natti Natasha, dejando claro que la música será el vehículo perfecto para compartir con el mundo la llegada de un nuevo miembro a su familia.

La cantante, además, adelantó que su hija mayor, Vida Isabelle, de 4 años, está llena de ilusión y espera con entusiasmo tener una hermana. Esta faceta familiar añade un matiz muy especial a su participación en los premios, donde el público no solo disfrutará de su talento artístico, sino también de un capítulo íntimo de su vida personal.

El evento también tendrá un espacio de homenaje a la música panameña, y Natti Natasha será una de las artistas invitadas a sumarse a este tributo. Junto al veterano reguetonero Nando Boom, interpretará el icónico tema “Ellos Benia Dem Bow”, canción considerada una de las bases del género urbano. Esta presentación simboliza la unión de generaciones dentro del reguetón y rinde tributo a Panamá como cuna del dembow.

La artista expresó su emoción por compartir escenario con Nando Boom, una figura clave para el desarrollo del movimiento urbano. Esta colaboración se suma al momento familiar que protagonizará, lo que convierte su actuación en una de las más esperadas de la gala.

Natti Natasha y su pareja, el productor puertorriqueño Raphy Pina, organizaron cuidadosamente la sorpresa para los asistentes y televidentes de Premios Juventud 2025. La revelación promete ser uno de los momentos más comentados de la noche, no solo en los medios de comunicación, sino también en redes sociales, donde la cantante cuenta con millones de seguidores pendientes de cada paso en su carrera y vida personal.

Te puede interesar: Mark Zuckerberg lanza unas gafas que reemplazarían al smartphone

Te puede interesar: Adam Sandler revela por qué siempre trabaja con los mismos actores en sus películas

Los Premios Juventud 2025 no solo celebran la música latina, también se han consolidado como una plataforma donde los artistas comparten sus historias, mensajes y momentos más significativos. En este caso, Natti Natasha usará su espacio en el escenario para emocionar a su público con un anuncio personal que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

¿Será niño o niña? Esa es la incógnita que se resolverá en pleno espectáculo, mientras el público disfruta de un estreno musical diseñado exclusivamente para esta revelación. Lo cierto es que el mundo del entretenimiento ya pone la mirada en lo que promete ser uno de los instantes más emotivos de los Premios Juventud 2025.