Premios Juventud | Las estrellas que desfilaron en la alfombra azul de TVN y TVMAX

Ciudad de Panamá, Panamá/En un evento lleno de glamour y música, las estrellas más destacadas de la música latina se dieron cita en la alfombra azul de los Premios Juventud, revelando detalles exclusivos sobre sus proyectos y mostrando sus mejores galas en la pantalla de TVN Y TVMAX.

Los integrantes de Morat fueron unos de los primeros en desfilar. Dijeron que Panamá les encanta y es increíble poder estrenar su canción “Me toca a mí”.

Wisin, uno de los pioneros del reguetón, vestido en un traje tono rojo, mostró su alegría de estar en Panamá.

La mejor pareja de las redes sociales, Beta Mejía y la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, encargados de conducir los premios en streaming, pasaron por la alfombra azul.

Alejandra iba vestida de azul como el mar, con el detalle de un caballito de mar en homenaje a Panamá.

Camila Fernández, cantante mexicana, mostró su felicidad a pesar del calorcito que hacía.

El ecuatoriano Alex Ponce, que es el primer artista ecuatoriano en ser nominado, lució fresco vestido de blanco y agradeció a Panamá.

Raphy Pina y Natti Natasha no podían faltar por la alfombra, debido a la expectativa de conocerse en la gala el sexo del bebé que tendrá la artista.

Natti, la reina de la noche, dijo estar gozándose el momento. "Estamos en casa, estamos en Panamá".

Nando Boom, considerado el padre del reggae, manifestó estar feliz por cantar en la apertura con Natti Natasha.

El maestro Omar Alfanno y su esposa destaparon un secreto sobre un trabajo que está haciendo con Farruko.

El panameño manifestó su alegría de tener su estrella en el paseo que se creó en Calle Uruguay.

La argentina Yami Safdie, nominada en los Premios Juventud, resaltó la importancia de darle un lugar en la lista a los nuevos artistas.

La panameña Erika Ender resaltó a Panamá como una plataforma para los grandes eventos.

El actor Julián Gil felicitó a Panamá por el gran trabajo y el calor humano que han recibido. "Creo que Panamá tiene que recibir en grande". Es la tercera vez que visita Panamá y disfrutó de un sancocho en Casco Viejo.