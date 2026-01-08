Miss Mundo Chile 2025 rompe estereotipos con impactante actuación de música metal

La coronación de Ignacia Fernández no solo marcó un nuevo nombre en la historia de los certámenes de belleza del país, sino que también abrió un debate cultural inesperado.

La representante de Las Condes, de 27 años, captó la atención nacional e internacional al presentar una interpretación de death metal durante la prueba de talento, una elección inédita en este tipo de concursos y completamente alejada de los formatos tradicionales.

Sobre el escenario, Fernández apareció con una estética sobria y poderosa: vestimenta negra, maquillaje impecable y la banda que la identificaba como candidata. A su lado estuvo Carlos Palma, guitarrista de su banda Decessus, con quien desarrolló una presentación cargada de energía, distorsión y fuerza vocal. El contraste entre el glamour del certamen y la intensidad del metal fue inmediato y provocó reacciones en tiempo real entre quienes seguían la transmisión.

Lejos de tratarse de una provocación calculada, la actuación fue, según la propia Fernández, una expresión auténtica de su identidad. Tras ganar la corona en noviembre del año pasado, la cantante explicó el significado personal de ese momento en sus redes sociales: “El metal ha sido una parte fundamental de lo que soy como persona y en mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito”.

La nueva Miss Mundo Chile también reflexionó sobre el impacto de llevar esta propuesta a la televisión abierta, un espacio históricamente asociado a estéticas conservadoras. “Fue una gran experiencia derribar barreras en la televisión abierta, inspirar, ser real con ello y mostrar que no hay que temer a los prejuicios de otros”, afirmó, dejando en claro que su presentación fue una declaración de principios más que una simple muestra de talento.

La respuesta del público no se hizo esperar. En redes sociales, usuarios de distintos países latinoamericanos celebraron la decisión de Fernández de mostrarse sin filtros y romper con los moldes establecidos. Entre los comentarios destacados, uno señalaba: “¡Estoy tan feliz! Muy inspirador ver a una metalera en el mundo de los concursos de belleza”. Otro mensaje apuntaba directamente a la dimensión simbólica del momento: “Me siento orgullosa de que alguien esté rompiendo los estereotipos de lo que es femenino. Esta diosa del metal me representa”.

La relación de Ignacia Fernández con el metal no es reciente ni circunstancial. Es vocalista y fundadora de Decessus, una banda cuyo nombre alude a la idea de “partida” o “muerte”, conceptos frecuentes en la estética y la lírica del género. Según ha explicado, estos elementos representan su interés por explorar temas profundos y universales desde una mirada artística honesta y sin concesiones.

En una entrevista con José “Metal Ambassador” Mangin para SiriusXM, Fernández profundizó en el papel que la música ha tenido en su vida. Durante la conversación, reiteró: “El metal ha sido un refugio, una fuente de fuerza y propósito”. Allí también explicó que este género le permitió construir una identidad sólida y desarrollar la confianza necesaria para enfrentar desafíos tanto personales como profesionales.

Más allá de la música, la cantante destacó su compromiso con la consigna “belleza con un propósito”, uno de los pilares del certamen Miss Mundo. En ese marco, subrayó su apoyo a los derechos de los animales, una causa que considera central en su recorrido personal y público.

Durante el especial transmitido por SiriusXM, Fernández compartió una selección de sus diez canciones favoritas del metal, con referencias a bandas como Epica, Gojira, Arch Enemy, Lamb Of God, Jinjer, Fit for an Autopsy, Spiritbox y Hatebreed, evidenciando la amplitud de sus influencias dentro del género.

Además, adelantó que Decessus prepara el lanzamiento de su primer disco, un proyecto que busca conectar con oyentes que encuentran en el metal un espacio legítimo para canalizar emociones intensas y auténticas. Con su histórica actuación en Miss Mundo Chile, Ignacia Fernández no solo ganó una corona: instaló una conversación necesaria sobre identidad, diversidad y la redefinición contemporánea de la belleza.