Premios Juventud 2025: Carlos Vives fue homenajeado como Agente de Cambio

Carlos Vives fue el “Agente de Cambio” en los Premios Juventud 2025, un homenaje que resaltó su trayectoria artística y su compromiso inquebrantable con el desarrollo social, cultural y comunitario en Colombia y América Latina.

La ceremonia se llevó a cabo el 25 de septiembre en Ciudad de Panamá, y se enmarcó en la celebración del Mes de la Herencia Hispana. En esta edición, los organizadores destacaron a quienes han logrado trascender más allá de la música, convirtiéndose en motores de transformación social en sus comunidades.

El reconocimiento de “Agente de Cambio” se centró en la labor que Vives ha liderado durante la última década a través de la Fundación Tras La Perla, creada en 2015. La iniciativa ha trabajado para articular esfuerzos públicos y privados, con el objetivo de generar un desarrollo sostenible en Santa Marta y sus alrededores, su tierra natal.

Entre los proyectos impulsados se encuentran la recuperación de espacios urbanos y naturales, el fortalecimiento de la educación de alta calidad, la creación de oportunidades para jóvenes talentos, así como la promoción de expresiones artísticas que refuercen el sentido de pertenencia.

“A través de Tras La Perla, lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la infraestructura, promover una educación de alta calidad, fortalecer el liderazgo y la agencia individual, y potenciar los recursos y el talento del territorio en Santa Marta y sus alrededores”, señalaron los organizadores de Premios Juventud en el anuncio oficial.

El homenaje incluyó un momento musical que quedará grabado en la memoria de los espectadores. Carlos Vives compartió escenario con el legendario Grupo Niche, con quienes interpretó una nueva versión en salsa de su clásico “La Tierra del Olvido”. La presentación sorprendió al público y fue seguida por una colaboración inesperada con el productor Sergio George, generando una de las ovaciones más grandes de la noche.

Este espectáculo no solo rindió tributo a su carrera artística, sino también a la diversidad de ritmos que representan la identidad colombiana y latinoamericana.

El homenaje en Premios Juventud 2025 no solo reafirmó la importancia de Carlos Vives como referente musical, sino también como líder comunitario. Su capacidad de transformar la popularidad en acción social lo consolidó como un artista que trasciende la industria del entretenimiento para convertirse en un verdadero agente de cambio.

De Santa Marta para el mundo, Vives demostró que la música, unida a la responsabilidad social, puede convertirse en una herramienta poderosa para construir futuro, generar oportunidades y mantener viva la identidad cultural de América Latina.

El premio fue entregado por Wisin, acompañado del Grupo Niche. El artista boricua dedicó unas sentidas palabras a Carlos Vives: “Entrego este reconocimiento a un maestro que le cantó a la tierra y que se la jugó. Ha conectado barrios, ha colaborado y ha mostrado identidad y futuro; eso es verdadero liderazgo. Como boricua sé lo que significa amar la tierra, y este caballero nos recuerda que la cultura también es responsabilidad. Por su música, por su ejemplo, por todo lo que representa, para mí es un gran honor reconocerlo y darle la bienvenida al club de los agentes de cambio, a mi hermano, al patrón, Carlos Vives”, expresó Wisin.

Al recibir su galardón, el samario agradeció a Wisin, a su esposa, a su familia, a su equipo de trabajo y, por supuesto, a sus comunidades y a su pueblo. Destacó la labor que ha realizado junto a ellos y a través de su fundación. Finalmente, recordó que existen muchas razones para hacer música y subrayó el poder que esta tiene para generar un verdadero cambio social.