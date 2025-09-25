Jazlyn Guerra, la niña panameña que entrevistó a Kim Kardashian y conquista el periodismo

Mejor conocida como Jazzy o @jazzysworldtv en Instagram, la creadora de contenido se ha convertido en una de las voces jóvenes más influyentes del periodismo y el entretenimiento digital.

Nacida en Estados Unidos pero de raíces panameñas, Jazlyn combina el talento de una reportera con la frescura y espontaneidad de una niña que vive su sueño frente a las cámaras.

Criada en Bushwick, Brooklyn, Jazlyn es el orgullo de su comunidad y de su familia panameña. Hace unos meses, la pequeña creadora de contenido viajó a Panamá para reconectar con sus raíces y sorprendió al público al lucir con orgullo la pollera, el traje típico del país. El gesto fue aplaudido en redes sociales, donde usuarios destacaron el valor de mantener vivas las tradiciones aún estando lejos de la tierra natal.

“Siéntanse orgullosos que aún estando en otra cultura la enseñaron a amar la de sus padres o abuelos, así hacemos los puertorriqueños”, comentaron algunos de sus admiradores, resaltando la manera en que Jazlyn honra la cultura de sus antepasados.

Lo que empezó como un canal juvenil bajo el nombre Jazzy’s World TV hoy se ha transformado en una plataforma que le ha permitido entrevistar a estrellas globales de la música, el cine, el deporte e incluso la política. Con su micrófono en mano, ha conversado con personalidades como Rihanna, Kendrick Lamar, Kim Kardashian, Margot Robbie y Colin Farrell, y ha llegado incluso a la selección de fútbol de Panamá, entre muchos otros.

Incluso en el Día Internacional de la Paz, Jazlyn sorprendió al público al entrevistar a figuras políticas, demostrando que su estilo no se limita al entretenimiento, sino que también aborda temas de importancia social.

Lo más impresionante es que, a pesar de su corta edad, ningún famoso le ha dicho que no a una entrevista. Desde las alfombras rojas hasta los escenarios más prestigiosos, Jazlyn ha demostrado que su carisma y preparación logran derribar cualquier barrera.

Su trabajo ha llamado la atención de medios de comunicación internacionales, que la han elogiado por su profesionalismo, seguridad y frescura frente a las cámaras. La pequeña reportera transmite energía y naturalidad, pero al mismo tiempo maneja sus entrevistas con el respeto y la preparación de un periodista experimentado.

Para muchos, Jazlyn representa una nueva generación de comunicadores que utilizan las plataformas digitales para llegar a millones de personas. Con cada entrevista, no solo destaca por sus preguntas ágiles y pertinentes, sino también por la forma en que logra conectar con los entrevistados, quienes suelen responder con cercanía y autenticidad.

Aunque Jazlyn aún es muy joven, ya se perfila como una figura con un futuro brillante en el mundo del periodismo y la actuación. Su capacidad para desenvolverse en escenarios internacionales, entrevistar a íconos de la cultura pop y mantener vivas sus raíces panameñas la convierte en una inspiración tanto para niños como para adultos.

El impacto de Jazlyn radica en su habilidad para demostrar que la edad no es un límite cuando existe pasión, disciplina y amor por lo que se hace. Como ella misma ha demostrado en cada aparición, el periodismo también puede ser liderado por voces nuevas que refrescan la manera de contar historias.

Hoy, con una comunidad digital en crecimiento y una carrera que apenas comienza, Jazlyn Guerra es sinónimo de orgullo panameño y estadounidense, un ejemplo de cómo las nuevas generaciones están transformando el periodismo y el entretenimiento global.