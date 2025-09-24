¿Keanu Reeves se casó en secreto con Alexandra Grant? Esta es la verdad

Los rumores sobre una supuesta boda del actor se propagaron rápidamente en redes sociales.

Sin embargo, Keanu Reeves, actor de Matrix, aclaró a través de su representante, cuál es la verdadera situación de su relación sentimental.

El 22 de septiembre, el publicista del intérprete fue tajante en declaraciones a E! News: “No es cierto. No están casados”. Con esto, se pone fin a las especulaciones que circulaban sobre una ceremonia privada entre la pareja que lleva junta desde 2018.

Aunque el matrimonio aún no figura en sus planes inmediatos, lo cierto es que Reeves y Grant mantienen un vínculo estable y afectuoso. Prueba de ello fue la dedicatoria que la artista visual compartió este mes en Instagram, celebrando los 61 años del actor: junto a un pastel en forma de corazón escribió: “A Keanu, que vio esta publicación como borrador, le agradezco mucho su cariño y su compañía”.

Te puede interesar: Adam Sandler revela por qué siempre trabaja con los mismos actores en sus películas

Te puede interesar: Bring It On | Kirsten Dunst y parte del elenco se reúnen tras 25 años del estreno

Su historia de amor se ha caracterizado por la discreción, aunque en ocasiones ambos han permitido vislumbrar su vida en común. Reeves contó en febrero de este año a E! News que comparten una de sus pasiones más grandes: “Hemos hecho un par de viajes juntos en moto y lo hemos disfrutado”.

El actor también relató cómo el tiempo de confinamiento por la pandemia fortaleció la relación. En entrevista con Parade en agosto de 2020 aseguró: “Ha sido realmente maravilloso estar con Alexandra. Disfrutamos de nuestra compañía, sea lo que sea. En cuanto abrieron las playas, dimos un paseo en moto y tenemos un par de proyectos”.

Alexandra Grant, reconocida por su trayectoria como artista visual, ha expresado en varias ocasiones lo importante que Reeves es en su vida y en su proceso creativo. En declaraciones a People en septiembre de 2023 afirmó: “Es una gran inspiración para mí. Es tan creativo, tan amable. Trabaja muchísimo”.

Además, ha destacado la seguridad que siente al haber iniciado este romance en una etapa más madura: “Lo bueno de enamorarme de adulta es que ya había forjado mi propia carrera cuando empezó mi relación. Me siento muy segura de la relación en la alfombra roja. Me siento segura estando sola”.

La primera aparición pública de Reeves y Grant como pareja fue en la alfombra roja en 2019, lo que en su momento generó gran interés mediático. Desde entonces, ambos han sabido equilibrar su vida privada con sus respectivas carreras, manteniendo un bajo perfil frente a la atención constante de los medios.

Aunque no existe boda de por medio, lo que sí está claro es que Keanu Reeves y Alexandra Grant continúan construyendo una relación basada en respeto, creatividad compartida y admiración mutua.