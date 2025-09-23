Bring It On | Kirsten Dunst y parte del elenco se reúnen tras 25 años del estreno

Para conmemorar el 25.º aniversario de la película que redefinió las comedias adolescentes en el 2000, parte del elenco original se reunió en Los Ángeles el 21 de septiembre durante una proyección especial en el Alamo Drafthouse. Kirsten Dunst, Gabrielle Union, Jesse Bradford y Lindsay Sloane compartieron escenario, fotos y anécdotas, mostrando que el tiempo parece no haber pasado por ellos.

Durante la sesión de preguntas y respuestas con los fanáticos, Dunst no pudo ocultar su emoción: “¡Dios mío, chicos! Esto es lo más loco que he visto en mi vida. Estoy emocionadísima. Mis amigos y familiares están aquí. Voy a verla con ustedes. No he visto ninguna de estas películas desde que era adolescente, con público. Me siento muy honrada”. Sin embargo, la actriz descartó volver a encarnar a Torrance: “No. Yo pienso que hay que dejar las cosas buenas donde están. No necesito ponerme un traje de animadora”.

Por su parte, Gabrielle Union, quien interpretó a Isis, también recordó el impacto del filme: “¡25 años después y el espíritu sigue vivo! Veinticinco años después y esta película sigue brillando, y todo gracias a todos y cada uno de ustedes”. Para Union, la cinta fue “un regalo que sigue dando”, además de una oportunidad de trabajar en una historia que sí apostaba por la diversidad. “La película de animadoras que quería sobre robos de bancos [Sugar and Spice]… no querían que ninguno de los personajes fuera negro. Así que es interesante: el grupo que no quería comprometerse con la diversidad no pareció tener éxito, mientras que la película que trataba sobre corregir los errores sí lo tuvo, y eso incluía la diversidad”, reveló a MTV.

El legado de Bring It On está marcado por curiosidades de producción y escenas icónicas. La famosa secuencia del cepillado de dientes entre Torrance y Cliff fue improvisada en parte por Dunst; el coreógrafo Sparky Polastri improvisó gran parte de sus diálogos; y varios actores, como Eliza Dushku y Jesse Bradford, fueron arrestados durante una salida en Tijuana mientras filmaban. Incluso el final generó debates: aunque algunos productores querían que los Toros ganaran, el director Peyton Reed defendió la victoria de los Clovers, argumentando que era la verdadera lección de la historia.

A pesar de sus limitaciones presupuestarias, 10 millones de dólares, la película sorprendió en taquilla al debutar en el número uno con más de 22 millones recaudados en su primer fin de semana. Como recordó Dushku: “Un buen número de chicas y yo salimos a la ciudad a celebrar, y puede que nos hayamos tirado o no a la piscina del Sky Bar y hayamos pensado: ¡Tenemos una película número uno!”.

Hoy, el fenómeno cultural de Bring It On se extiende más allá del cine. Hubo múltiples secuelas, un musical en Broadway con música de Lin-Manuel Miranda, y una base de fanáticos que mantiene vivo el legado. Para Dunst y Union, el mayor logro es haber formado parte de un clásico que sigue inspirando: un filme sobre competitividad, diversidad y autenticidad que, 25 años después, aún conserva su energía juvenil.