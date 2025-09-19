Brad Everett Young: actor de Grey’s Anatomy falleció a los 46 años en un accidente automovilístico

Brad Everett Young nació en Danville, California, donde se graduó en la Universidad de Averett. Antes de dar el salto a la actuación , trabajó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico en medios escolares, demostrando desde temprano su inclinación artística.

La industria del entretenimiento en Estados Unidos está de luto tras la repentina muerte del actor, fotógrafo y director creativo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre en horas de la noche, en la autopista 134, cuando el vehículo en el que viajaba fue impactado de frente por otro automóvil que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, medio que confirmó la noticia, Young perdió la vida de manera inmediata debido a la gravedad de las heridas. El otro conductor involucrado fue trasladado de urgencia a un hospital.

Su publicista, Paul Christensen, declaró que el actor se encontraba conduciendo solo al momento del accidente y lamentó profundamente la pérdida de un talento multifacético que dejó huella en la televisión, el cine y la fotografía.

Brad Everett Young nació en Danville, California, donde se graduó en la Universidad de Averett. Antes de dar el salto a la actuación, trabajó como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico en medios escolares, demostrando desde temprano su inclinación artística.

En un inicio, viajó a Los Ángeles con la intención de estudiar medicina y ampliar sus horizontes laborales, pero la vida lo llevó por un camino distinto. Tras presentarse a una audición para una serie de televisión, obtuvo su primer papel y, desde entonces, decidió dedicarse de lleno a la actuación. Su ingreso al Sindicato de Actores de Cine marcó el inicio de una carrera que lo llevó a participar en proyectos icónicos.

Su nombre quedó ligado a grandes producciones como Grey’s Anatomy, Jurassic Park III, Los Ángeles de Charlie, Boy Meets World y la galardonada cinta The Artist.

Además de su faceta como actor, Young se destacó como fotógrafo de celebridades para revistas de gran prestigio y como fundador de Dream Loud Official, una organización sin ánimo de lucro que busca restaurar y preservar el arte y la música en las escuelas.

En entrevistas recogidas por The Hollywood Reporter, el artista aseguraba que su motivación era inspirar a estudiantes y profesores a no abandonar sus sueños creativos.

“La creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación”, decía Brad Everett Young, una frase que resume el espíritu de su proyecto y que hoy constituye uno de sus mayores legados.

Con apenas 46 años, la muerte de Brad Everett Young ha causado conmoción entre colegas, amigos y seguidores. Su paso por la industria demostró que la versatilidad y la pasión pueden abrir múltiples caminos: desde la actuación hasta la fotografía, pasando por su labor filantrópica en el ámbito educativo.

Su historia recuerda que los sueños pueden tomar rumbos inesperados, como cuando abandonó su idea inicial de estudiar medicina para convertirse en un rostro reconocido de la televisión y el cine. Hoy, su memoria perdura no solo en la pantalla, sino también en los proyectos que impulsó en beneficio de las nuevas generaciones.

La partida de Brad Everett Young deja un vacío en el mundo artístico, pero también una enseñanza clara: la importancia de mantener viva la creatividad. Su legado, tanto en la actuación como en la educación, seguirá inspirando a quienes buscan abrirse camino en las artes.