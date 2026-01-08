Milagro: adulto mayor sobrevive tras caer desde un piso 15 y quedar colgado de un tendedero

El caso ha sido catalogado por muchos como un auténtico milagro urbano.

Un hecho que parece sacado de una película de alto suspenso se registró a comienzos de enero en un complejo residencial de la ciudad de Nanjing, en la provincia de Jiangsu, al este de China.

Un adulto mayor, de aproximadamente 80 años, estuvo al borde de una tragedia luego de caer desde el piso 15 del edificio donde vivía y quedar milagrosamente suspendido varios niveles más abajo, sostenido únicamente por la estructura metálica de un tendedero de ropa.

El incidente ocurrió el pasado 2 de enero, cuando, por razones que aún no han sido esclarecidas, el hombre perdió el equilibrio dentro de su apartamento y cayó al vacío. Contra todo pronóstico, su descenso se detuvo abruptamente en el séptimo piso, donde su cuerpo quedó atrapado entre las barras metálicas de un tendedero instalado en la fachada del edificio.

De acuerdo con testigos, la escena fue estremecedora. El torso del hombre permanecía en el aire, con las piernas colgando hacia el vacío y las manos aferradas con fuerza al metal, en un intento desesperado por no caer. Residentes del conjunto observaron con horror lo que ocurría y dieron aviso inmediato al personal de seguridad del edificio.

El llamado de emergencia fue atendido por el encargado de seguridad del complejo, identificado por algunos medios locales como Zhang Wei, un hombre de 32 años y exmilitar retirado. Al conocer la gravedad de la situación, Zhang se desplazó rápidamente hasta la torre donde se encontraba el adulto mayor.

Al llegar, confirmó que el hombre seguía consciente, pero visiblemente agotado y con una fuerza cada vez más limitada para sostenerse. El rescate, sin embargo, presentaba múltiples obstáculos. El apartamento del séptimo piso estaba desocupado, lo que impedía el acceso desde el interior, y en el sexto piso había rejas de seguridad que bloqueaban cualquier intento de aproximación lateral.

La situación comenzó a destrabarse cuando, en el octavo piso, un vecino se encontraba en su vivienda y accedió a colaborar. Ante la urgencia, Zhang tomó una decisión extrema: improvisar una cuerda utilizando una manguera del sistema contraincendios del edificio.

Te puede interesar: Nicolás Maduro en la cárcel de los criminales más peligrosos del mundo ¿Quiénes son?

Te puede interesar: Estados Unidos y el 'pizzómetro': la señal inesperada que anticipó el ataque a Venezuela

Tras asegurarla a su cintura y pedir que fuera sostenida desde el interior del apartamento del octavo piso, el exmilitar se deslizó cuidadosamente por la fachada externa del edificio hasta alcanzar el nivel donde se encontraba el hombre atrapado. Con gran esfuerzo físico y precisión, logró sujetarlo y introducirlo nuevamente al interior del apartamento, evitando una caída que habría sido fatal.

Una vez a salvo, equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al adulto mayor a un hospital cercano. Según los informes preliminares, el hombre se encontraba consciente, sin fracturas de gravedad, aunque presentaba signos de agotamiento extremo y posibles lesiones derivadas de la tensión vivida durante el incidente.

Las autoridades médicas indicaron que sería sometido a observación para descartar daños internos, episodios de vértigo o problemas cardíacos que pudieran haber provocado la caída inicial. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su evolución.

El impactante rescate fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron asombro, humor y admiración. Entre los comentarios más destacados se leía: “¿De quién es el perchero de tan buena calidad? 🤣”, “Caer del piso 15 al 7 sería toda una lucha”, “Bravo por esos héroes que lo ayudaron. Ese hombre está vivo de milagro” y “Definitivamente no era su hora de morir, un verdadero milagro”.

El caso ha sido catalogado por muchos como un auténtico milagro urbano y ha puesto en evidencia el valor de la rápida reacción humana frente a situaciones límite, donde cada segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.