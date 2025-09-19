Mujer se casó con un fantasma: el polémico matrimonio de Amanda Teague terminó en amenaza

Pocas cosas han causado tanta controversia como la de una mujer de Irlanda del Norte que aseguró haber encontrado el amor en un espíritu de más de tres siglos de antigüedad.

Lo que comenzó como un intento por encontrar consuelo tras una tragedia familiar se transformó en un matrimonio espiritual con un pirata fantasma, y terminó en una experiencia que ella misma califica como aterradora.

La vida de Amanda dio un giro en 2010 cuando perdió a su hijo Thomas, de apenas tres meses, víctima del síndrome de muerte súbita del lactante. Aquella tragedia la llevó a cuestionar sus creencias y a buscar respuestas en distintas religiones y prácticas espirituales.

Al no encontrar consuelo en la fe tradicional, se acercó a la Wicca y a corrientes de la Nueva Era, que incluyen la astrología, la reencarnación y la comunicación con espíritus. Fue en este contexto que, en 2014, durante una sesión de meditación, dijo haber tenido su primer encuentro con un ser sobrenatural: Jack Teague, un supuesto pirata haitiano fallecido hacía más de 300 años.

“Si crees en Dios o en los ángeles, si crees en algo que no sea de este mundo, entonces crees en el espíritu. ¿Por qué considerar lo que me pasó como inimaginable?”, declaró más tarde al Washington Post.

Aunque al principio Amanda aseguró haber rechazado a Jack, tras sucesivos encuentros empezó a comunicarse con él mediante prácticas espirituales. Con el tiempo, la relación se transformó en lo que ella describió como un vínculo romántico.

En 2016, la mujer tomó una decisión sorprendente: casarse con el fantasma. La ceremonia se celebró en aguas internacionales del Atlántico, oficiada por un chamán celta. Como el espíritu no podía pronunciar votos ni portar un anillo, un médium actuó como intermediario y Amanda colocó la sortija en una vela en representación del novio.

Ese mismo año realizaron también una ceremonia pagana en Irlanda del Norte. Ella adoptó el apellido de su esposo espiritual, presentándose públicamente como Amanda Teague.

La noticia se difundió rápidamente en medios internacionales bajo titulares como “La mujer que se casó con un pirata fantasma”. Para entonces, Amanda ya era conocida como imitadora oficial del personaje de Jack Sparrow de Piratas del Caribe, lo que dio aún más notoriedad a su historia.

Aunque al principio describió su unión como un acto de amor espiritual, Amanda asegura que la relación tomó un giro oscuro poco después de la boda. Según su testimonio, apenas dos semanas más tarde empezó a experimentar problemas de salud que atribuía al espíritu.

El pirata fantasma, relató, comenzó a mostrarse posesivo y hostil, al punto de llegar a amenazarla. “Me dijo que me mataría si intentaba dejarlo”, afirmó en entrevistas posteriores.

En diciembre de ese mismo año, la mujer decidió someterse a una “extracción del alma”, un ritual chamánico de desposesión. Tras la ceremonia aseguró que Jack desapareció de su vida y que su salud mejoró significativamente.

El caso de Amanda atrajo la atención de especialistas en espiritualidad y antropología. T.M. Luhrmann, profesora en Stanford, explicó que el trauma por la muerte de su hijo pudo haberla llevado a un estado disociativo, similar a un trance, en el cual las experiencias se perciben como absolutamente reales y se fijan en la memoria.

Sus cuatro hijos vivos y varios amigos dentro de círculos espirituales la apoyaron, aunque sus padres manifestaron dudas sobre la veracidad de lo ocurrido. Hoy, Amanda sigue identificándose como pagana y mantiene algunas prácticas espirituales, pero con mayor cautela. Su historia, dice, debe servir como advertencia para quienes se adentran sin preparación en el mundo esotérico.

“Les diría a quienes estén pensando en meterse en esto: tengan muchísimo cuidado. Y si alguien no les advierte sobre los peligros, lárguense”, afirmó.

La experiencia de Amanda Teague, marcada por la pérdida, la búsqueda espiritual y un matrimonio con un fantasma pirata, sigue siendo un relato que oscila entre lo místico y lo psicológico, y que continúa generando debate sobre los límites de la fe, el dolor y la imaginación humana.