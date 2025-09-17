'Demon Slayer: Castillo Infinito' rompe récords de taquilla mundial y desbanca al 'Conjuro'

El cine de animación japonesa acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia de la taquilla internacional.

“Demon Slayer: Castillo Infinito” (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle) se convirtió en el mayor estreno de anime en Norteamérica y marcó cifras sin precedentes a escala global, desplazando a superproducciones de Hollywood y confirmando el poder del anime en el mercado cinematográfico actual.

Entre el 13 y el 15 de septiembre, la cinta recaudó 70 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según ABC News, superando por amplio margen el récord que se mantenía desde 1999 con Pokémon: La primera película, cuyo debut alcanzó 31 millones. A este logro se sumaron los 62,1 millones de dólares generados en mercados internacionales gestionados por Sony y Crunchyroll, para un total de 132,1 millones solo en el primer fin de semana.

Si se incorpora la recaudación previa en Japón, donde ya había acumulado más de 282 millones de dólares, la cifra global supera los 450 millones de dólares. Según Deadline, este fenómeno refleja la consolidación del anime como un segmento de alto rendimiento en la taquilla internacional.

El analista Paul Dergarabedian, citado por la agencia AP, explicó: “El comportamiento de esta película revela lo imprevisible del mercado de taquilla”, destacando la capacidad del anime de sorprender incluso a los más escépticos.

El estreno arrasó en América Latina con 29 millones de dólares, posicionándose en el primer lugar de varios países. México encabezó la lista con 9,8 millones, seguido de Brasil (4,4 millones), Perú (2,8 millones), América Central (2,4 millones), Argentina (2,2 millones) y Chile (2,2 millones).

En Europa, el Reino Unido lideró con 4,6 millones, seguido por España (3,7 millones) e Italia (3 millones). En Medio Oriente, Arabia Saudita aportó 2,8 millones y Emiratos Árabes Unidos 1,4 millones, de acuerdo con cifras difundidas por Sony y Deadline.

El impacto en Asia-Pacífico también fue contundente: en Corea del Sur recaudó 34,7 millones, consolidándose como la tercera película más taquillera del año en ese país. India sorprendió con 5,2 millones, el mayor debut de una animación en su historia, mientras que Australia logró 3,2 millones, estableciendo un récord local para el anime.

El éxito de Demon Slayer desplazó a “El Conjuro: Últimos ritos” (The Conjuring: Last Rites), que había liderado la taquilla la semana anterior con 83 millones de dólares. La cinta de terror cayó al segundo lugar con 26 millones en Norteamérica y acumula 131 millones en la región. A nivel global, suma 332,9 millones de dólares, tras añadir 60,5 millones en 76 mercados internacionales, según Deadline.

En el tercer puesto apareció “Downton Abbey: El gran final” (Downton Abbey: The Grand Finale), con 18,1 millones en Estados Unidos y 12,3 millones en su lanzamiento internacional. Según cifras de Universal y Focus Features citadas por ABC News, Reino Unido aportó 6,3 millones, Francia 1,4 millones, Países Bajos 900.000 e Italia 500.000, para un total global de apertura de 30,4 millones de dólares.

Sony Pictures y Crunchyroll coincidieron en que el entusiasmo y la fidelidad de los seguidores fueron determinantes. Como destacó Paul Dergarabedian: “El comportamiento de esta película revela lo imprevisible del mercado de taquilla”, una frase que resume el desconcierto positivo que ha generado este fenómeno cultural.

La agencia AP señaló que septiembre contará con otros estrenos de alto perfil como “HIM” de Jordan Peele y “Una batalla tras otra” (One Battle After Another) de Paul Thomas Anderson. Según Deadline, el fuerte desempeño de Demon Slayer ha cambiado la tendencia de baja asistencia observada en agosto y abre la puerta a una fase de recuperación para la industria.

Con nuevos lanzamientos en agenda, el cine vive un periodo de mayor dinamismo, pero el referente inmediato es claro: “Demon Slayer: Castillo Infinito” no solo rompió récords, también confirmó que el anime es hoy un fenómeno global capaz de disputar, e incluso superar, a los grandes títulos de Hollywood.

Top 10 de la taquilla en Estados Unidos y Canadá el fin de semana