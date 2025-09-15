Habitante de calle cayó, desde el techo, en sala VIP del aeropuerto El Dorado

Un inusual episodio alteró la rutina en el aeropuerto, considerado el más importante de Colombia y uno de los de mayor tráfico en Latinoamérica.

Un habitante de calle logró ingresar de manera irregular a la terminal aérea y, tras desplazarse por los ductos de ventilación de un baño, terminó cayendo desde una altura de aproximadamente cuatro metros en plena sala VIP del muelle D.

El hecho, que sorprendió a pasajeros y personal de servicio, generó una rápida reacción de las autoridades presentes en el lugar. El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue atendido por personal médico y posteriormente detenido por la Policía Nacional, que lo puso a disposición de la justicia para su respectiva judicialización.

El concesionario OPAIN, administrador de El Dorado, emitió un comunicado oficial tras el incidente para explicar lo ocurrido y llevar tranquilidad a los viajeros.

“Se trató de un hecho aislado que fue controlado oportunamente en coordinación con las autoridades. Es importante destacar que este evento no afectó la operación aérea ni los servicios del aeropuerto, que continuaron desarrollándose con total normalidad”, precisó la entidad.

De acuerdo con OPAIN, el hombre fue valorado médicamente en el lugar para verificar su estado físico y mental. Aunque sufrió una caída considerable, no se reportaron lesiones de gravedad ni afectaciones a terceros.

La administración de la terminal añadió más detalles sobre el ingreso irregular: “El hombre ingresó causando destrozos, rompiendo el techo en un baño y posteriormente cayendo a una altura aproximada de cuatro metros”.

Si bien el evento no afectó la operación aérea, reavivó los cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la terminal. El Dorado, que maneja un promedio de más de 35 millones de pasajeros al año, tiene estrictos esquemas de vigilancia, pero el incidente dejó al descubierto posibles vulnerabilidades en áreas sensibles como los baños.

Desde la administración del aeropuerto se insistió en que, por motivos de privacidad, no es posible instalar cámaras en dichos espacios, lo que dificulta detectar situaciones como la ocurrida. “Por motivos de intimidad, no es posible instalar equipos de vigilancia en los baños”, recordaron las directivas de la terminal.

El hecho generó inquietud entre los pasajeros y abrió el debate sobre la necesidad de reforzar los controles en áreas no cubiertas por cámaras, sin que ello implique vulnerar derechos fundamentales.

El caso recordó un episodio registrado meses atrás, cuando un joven, hijo de un funcionario de la Aeronáutica Civil, ingresó sin autorización a una torre de control. Aquel hecho derivó en sanciones para varios trabajadores y generó fuertes críticas sobre el acceso a espacios restringidos.

Ahora, con el nuevo incidente en la sala VIP, las preguntas giran en torno a la capacidad de anticipación de las autoridades y la efectividad de los filtros de ingreso en un aeropuerto que representa un punto neurálgico para la conectividad aérea del país.

El Dorado ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los mejores aeropuertos de la región por la calidad de sus servicios y su operación. Sin embargo, hechos como este ponen en evidencia los desafíos que enfrenta una infraestructura de esta magnitud para garantizar la seguridad sin afectar la experiencia de los usuarios.

Aunque OPAIN y la Policía reiteraron que se trató de un evento excepcional, la escena de un habitante de calle cayendo en plena sala VIP desde un ducto de ventilación difícilmente pasará desapercibida. Más allá de la anécdota, el episodio reabre un debate clave: cómo blindar la terminal de sucesos imprevistos sin comprometer derechos básicos ni la comodidad de millones de viajeros que transitan a diario por sus instalaciones.