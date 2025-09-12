Charlie Sheen revela que con Nicolas Cage causó caos por drogas durante un vuelo

La vida de Sheen ha estado plagada de excesos, fiestas descontroladas y episodios dignos de una película de Hollywood.

Ahora, en el documental de Netflix aka Charlie Sheen, el actor volvió a sorprender al público al contar una de sus anécdotas más insólitas: un vuelo en el que él y Nicolas Cage desataron el pánico entre los pasajeros mientras estaban drogados, terminando con la intervención de la policía.

El incidente ocurrió hace más de veinte años, en un trayecto de apenas 90 minutos entre Los Ángeles y San Francisco. Según relató Sheen, ambos habían estrechado su amistad tras trabajar juntos en la película Deadfall (1993), lo que los llevó a compartir fiestas y excesos.

Durante el vuelo, Nicolas Cage decidió improvisar un macabro anuncio por el sistema de megafonía del avión. Sheen lo recuerda con claridad: “Todos estábamos muy drogados y entonces pasó. Nick fue a tomar el intercomunicador, no hubo calentamiento y él comenzó a decir: ‘Les está hablando su capitán, no me siento bien. Estoy perdiendo el control de la nave’”.

El actor asegura que en ese momento supo que estaban a punto de meterse en serios problemas. La situación se agravó por un detalle personal que aumentaba su nerviosismo: “Escuchamos esto y supe que estábamos al instante en problemas, él lo había llevado a un lugar totalmente inapropiado. Lo que Nick no sabía es que yo tenía más de 30 gramos de cocaína pegados en mi pierna y estaba ahí sudando, muy preocupado por lo que iba a pasar”.

Al aterrizar, más de seis policías los esperaban para detenerlos. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado. “Dijo: ‘asegúrense de que esto no vuelva a suceder, jovencito’”, recordó Sheen, señalando que uno de los oficiales resultó ser admirador de ambos actores y decidió dejarlos en libertad.

Cage también había relatado este episodio en entrevistas anteriores, confirmando el caos que generó la broma y la reacción inmediata de la tripulación.

“Me dijo: ‘No estuvo bien, nada bien’, y me apuntó con el dedo en la cara”, recordó el actor sobre el reproche del piloto al salir de la cabina. “Fue entonces cuando se abrió la puerta del avión y aparecieron seis agentes armados, preparados para arrestar a los alborotadores”.

El actor de Leaving Las Vegas añadió que decidió asumir la responsabilidad para proteger a su amigo: “Hablé con mucho cuidado, muy delicadamente, para evitar ir a la cárcel del aeropuerto. Además me aseguré de librar a Charlie de cualquier culpa para que no lo revisaran”.

En el documental, Sheen también reflexionó sobre la relación que tuvo con Cage y cómo esa conexión alimentó su estilo de vida caótico. “Admiraba que no estaba interesado en la opinión de nadie, no buscaba la aprobación de nadie”, dijo el protagonista de Two and a Half Men.

No obstante, reconoció que esa amistad fue el inicio de un período aún más oscuro en su vida, dominado por las drogas y el alcohol: “Nuestra amistad es el trampolín simbólico al siguiente capítulo de caos absoluto y total. Nos relacionamos en un modo en el que se trataba de las fiestas, de la emoción, pero también sobre el respeto por el otro, pero más de las fiestas”.

Y añadió con franqueza: “Inhalábamos cocaína y mucho alcohol, poppers, éxtasis. El menú estaba lleno de opciones. Éramos unidos, nos tatuamos. Estábamos desviados. Éramos como un tren desenfrenado, como si nos faltara algo, pero al estar juntos, ya no”.

La anécdota del vuelo es apenas uno de los episodios que salen a la luz en aka Charlie Sheen, documental de dos capítulos ya disponible en Netflix, donde se reconstruyen los momentos más oscuros de la vida del actor, desde sus adicciones hasta los excesos que marcaron su carrera y su vida personal.

Lejos de ser solo una historia graciosa, el relato de Sheen y Cage refleja los peligros de un estilo de vida dominado por la fama, las drogas y la sensación de impunidad que acompañó a muchas estrellas de Hollywood en la década de los noventa.