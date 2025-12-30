Clima en Panamá: Condiciones secas con chubascos en el Caribe

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este martes 30 de diciembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que a lo largo de gran parte del día se mantendrá un continuo flujo de humedad hacia la vertiente caribeña, condición que favorecerá la formación de chubascos aislados y de corta duración, principalmente en sectores del norte de Veraguas, Colón y el occidente de Guna Yala.

En contraste, en la región del Pacífico se prevé que durante buena parte de la jornada predominen cielos mayormente despejados. No obstante, con el transcurso de las horas se espera el desarrollo de aguaceros ocasionales en áreas del norte de Panamá, la serranía de Darién y la provincia de Coclé, con mayor probabilidad durante el período de la tarde. En el resto del país, la cobertura nubosa será mínima, condición que se mantendrá incluso en horas nocturnas, sin que se pronostiquen lluvias significativas.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa detalló que las mínimas oscilarán entre 14 °C y 22 °C en las zonas de cordillera y áreas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan valores entre 18 °C y 25 °C. Las temperaturas máximas fluctuarán entre 26 °C y 32 °C, con registros más elevados en regiones de menor altitud.

Vientos

Respecto al viento, predominarán corrientes provenientes del noreste y del norte en todo el país, con velocidades estimadas entre 15 y 30 km/h. Estas condiciones se mantendrán de forma constante durante el día, generando una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

Mareas

En las condiciones marítimas, el litoral del Pacífico presentará un estado del mar tranquilo, con oleajes moderados que no superarán el metro de altura y períodos dentro de los valores normales, permitiendo el desarrollo de actividades acuáticas sin mayores inconvenientes. En el Caribe, por el contrario, se mantiene un aviso por mar agitado debido a la influencia de los vientos, lo que provocará oleaje fuerte y condiciones adversas para la navegación y otras actividades en el mar.

Índices de radiación

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a muy altos, con valores que oscilarán entre 6 y 10. Esta situación incrementa el riesgo por exposición solar, por lo que se recomienda adoptar medidas de protección, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación alcanza sus niveles más intensos.