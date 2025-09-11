Bad Bunny reta con 'Sapo Concho' a la fiebre de Labubu y otras las muñecas virales

La colección, que ya causa sensación en Puerto Rico y en el portal oficial shop.debitirarmasfotos.com, incluye una línea de llaveros de peluche en formato Blind Box, con seis versiones diferentes.

El fenómeno de accesorios coleccionables como Labubu o Crybaby se ha tomado las redes sociales y el mercado juvenil.

A esta ola se suma ahora el astro puertorriqueño Bad Bunny, quien presentó un producto inspirado en la mascota de su más reciente álbum Debí tirar más fotos: el Sapo Concho, una especie nativa en peligro de extinción que el artista ha convertido en símbolo de su propuesta artística y ambiental.

La colección, que ya causa sensación en Puerto Rico y en el portal oficial shop.debitirarmasfotos.com, incluye una línea de llaveros de peluche en formato Blind Box, con seis versiones diferentes que reflejan distintas facetas de la identidad cultural de la isla del encanto.

Bad Bunny ha utilizado la imagen del sapo como parte central de su gira y de sus presentaciones en vivo desde el mes pasado. El anfibio aparece en accesorios, visuales del álbum y hasta en un cortometraje especial que el cantante coescribió y codirigió con Arí Maniel Cruz Suárez. También es protagonista del videoclip de “Ketu te cré”, lo que lo ha posicionado como un ícono visual en esta nueva etapa del artista.

Ahora, el “conejo malo” ha dado un paso más al convertir a su mascota en un coleccionable que compite directamente con las muñecas más populares del momento. La estrategia combina moda, nostalgia y conciencia ambiental, ya que el cantante ha subrayado en varias ocasiones que busca llamar la atención sobre el peligro de extinción del Sapo Concho, especie endémica de Puerto Rico.

La línea de peluches se presenta como una edición limitada, con diseños que hacen referencia a elementos fundamentales de la vida en Puerto Rico. Según la página oficial, cada caja sorpresa puede incluir versiones del sapo en formato jíbaro, músico, cafetero, boxeador, beisbolista, baloncestista o futbolista.

“El deporte, que es parte esencial de la cultura en la isla caribeña, también se hace presente con otros modelos como el del boxeador, el del beisbolista y el de baloncesto”, destaca la descripción oficial del producto.

El precio de cada caja es de 35 dólares y las condiciones son estrictas: cada cliente puede adquirir un máximo de dos unidades. Los envíos, según la plataforma, se realizarán en un plazo de ocho a diez semanas. Además, el portal advierte: “Tu pedido es una sorpresa: al comprar tu Sapo Concho, puedes recibir cualquiera de sus divertidas versiones: boxeador, beisbolista, baloncestista, jíbaro, músico, futbolista o cafetero”.

La jugada comercial se enmarca en la estrategia de Bad Bunny de fusionar su carrera musical con propuestas culturales y sociales. Al incorporar al Sapo Concho en su gira y en sus lanzamientos, el artista logra no solo reforzar la identidad de su nuevo álbum, sino también despertar curiosidad y conversación en torno a la conservación ambiental.

Además de los llaveros, en el sitio oficial también se pueden adquirir otros artículos promocionales como la gorra de la gira y, por supuesto, el disco Debí tirar más fotos. La iniciativa confirma que el cantante continúa expandiendo su influencia más allá de la música, ahora en el terreno del coleccionismo y la moda.

Los fanáticos han mostrado gran entusiasmo con la propuesta, agotando rápidamente las primeras reservas disponibles. La combinación de sorpresa, exclusividad y conexión cultural ha hecho que el Sapo Concho se proyecte como un nuevo fenómeno entre los coleccionistas jóvenes.

Con este lanzamiento, Bad Bunny no solo se suma a la fiebre de los accesorios virales, sino que también propone un producto cargado de identidad puertorriqueña. De esta manera, el artista reafirma su capacidad de transformar un símbolo local en tendencia global, llevando al Sapo Concho de los escenarios musicales al universo del coleccionismo internacional.