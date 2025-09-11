Tom Cruise rompe récord Guinness: 11 películas consecutivas que superan 100 millones de USD en taquilla

Tom Cruise, actor estadounidense, ingresó al libro de los Récords Guinness tras convertirse en el intérprete con la mayor cantidad de películas consecutivas que han rebasado los 100 millones de dólares en la taquilla internacional, de acuerdo con información de SensaCine.

El logro abarca once producciones estrenadas en los últimos 13 años, lo que, según el balance, no tiene precedentes en la historia del cine. La racha inició en 2012 con Jack Reacher, cinta que recaudó 217 millones de dólares a nivel global y que marcó el punto de partida de una secuencia sin interrupciones.

Desde entonces, cada título protagonizado por Cruise ha superado la barrera de los cien millones, convirtiéndose en garantía de recuperación para los estudios. “El registro de Guinness World Records reconoce la secuencia de 11 películas donde Tom Cruise superó los 100 millones de dólares en taquilla mundial, hecho que no tiene antecedentes en la industria”, señaló SensaCine.

Entre los mayores hitos de esta cadena sobresale Top Gun: Maverick, estrenada en 2022, que alcanzó 1.454 millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en el éxito comercial más grande de la carrera del actor y consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de Hollywood.

La franquicia Misión Imposible también fue decisiva en este logro. Sus más recientes entregas, Sentencia Mortal y Sentencia Final, sumaron 565 millones y 598 millones de dólares respectivamente, demostrando que la saga sigue captando nuevas audiencias en múltiples mercados internacionales.

Incluso películas con menor impacto mediático, como Barry Seal: El traficante, que recaudó 134 millones de dólares, contribuyó a mantener el récord. La cinta, aunque lejos de los números de Top Gun o Misión Imposible, superó la línea de referencia establecida por Guinness y reforzó la consistencia de la marca personal de Cruise.

Antes de esta racha, el desempeño del actor era irregular. La comedia musical Rock of Ages (2012), con un presupuesto de 75 millones de dólares, solo recaudó 59 millones, siendo la última vez que Cruise no logró superar el umbral de los cien millones en taquilla.

El futuro de esta marca ahora dependerá de su próxima colaboración con el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. El proyecto, cuyo estreno internacional está programado para el 2 de octubre de 2026, despierta grandes expectativas tanto en el público como en los analistas.

Te puede interesar: El Conjuro | HBO Max prepara serie de las películas de los Warren

Te puede interesar: ¿Fantasma? | Vigilante asegura haber conversado con un hombre inexistente en un ascensor

SensaCine subrayó que Iñárritu cuenta con una filmografía aclamada y con ingresos millonarios gracias a títulos como Babel, Birdman y El renacido. Sin embargo, no todas sus películas han superado los cien millones, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre la continuidad del récord.

La unión de Cruise e Iñárritu podría representar una nueva etapa para el actor, ya sea prolongando su histórica racha o estableciendo un nuevo hito artístico y comercial. Por ahora, el mundo del cine observa de cerca cómo evolucionará la trayectoria del intérprete que transformó en cifras su condición de estrella global.