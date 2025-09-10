¿Fantasma? | Vigilante asegura haber conversado con un hombre inexistente en un ascensor

Un hecho ocurrido en la noche dentro de un edificio residencial en Sabaneta, Antioquia, ha despertado todo tipo de teorías entre internautas, expertos en seguridad y creyentes de lo paranormal.

El protagonista fue un vigilante que, en medio de su rutina laboral, vivió una experiencia que desafía tanto la lógica como la tecnología: sostuvo una conversación con alguien que, según las cámaras de seguridad, nunca estuvo allí.

El relato del guardia comenzó de forma rutinaria. Como cada noche, llamó al ascensor para dirigirse a otro piso del edificio. Al abrirse la puerta, notó que en su interior ya había un hombre esperando. El desconocido lo saludó y, durante el trayecto, le preguntó dónde se encontraba el parqueadero de visitantes. El vigilante respondió con naturalidad: “Yo entro normal, pongo el primero. Hablo con él normal, me dice que estaba buscando el de visitantes. Le explico que es el piso 10, que si quiere lo pongo”.

Al llegar al nivel indicado, el vigilante se despidió con un gesto cordial, pensando que el pasajero se dirigiría hacia el estacionamiento. Sin embargo, lo impactante ocurrió al revisar posteriormente las grabaciones de seguridad. En el video se observa con claridad que durante todo el recorrido del ascensor únicamente estuvo presente el vigilante. No había nadie más.

Este hallazgo abrió un debate inmediato. Mientras algunos usuarios en redes sociales sostienen que se trató de un montaje o incluso de una ilusión producto del cansancio, otros afirman que el hecho corresponde a una experiencia paranormal. El video en el que el propio vigilante narra lo sucedido se viralizó en cuestión de horas, generando miles de comentarios divididos entre la incredulidad y la fascinación.

Para quienes creen en lo sobrenatural, este caso en Sabaneta refuerza la idea de que ciertos lugares pueden albergar energías o presencias inexplicables. En contraste, psicólogos y especialistas en seguridad advierten que los turnos nocturnos suelen ser largos, solitarios y agotadores, lo que podría inducir episodios de alucinación o percepciones alteradas de la realidad.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que las imágenes oficiales son contundentes: en ningún momento se observa otra figura humana dentro del ascensor. El propio vigilante, aún impactado, reconoce que no encuentra explicación alguna. Por ahora, el hecho se mantiene como un enigma que alimenta tanto la curiosidad popular como el eterno debate entre lo racional y lo inexplicable.

Colombia, país con una fuerte tradición de relatos paranormales, suma así un nuevo episodio a su larga lista de historias que combinan misterio, fe y escepticismo. El caso de Sabaneta se convierte en un ejemplo de cómo un simple trayecto en ascensor puede transformarse en noticia nacional y despertar interrogantes sobre los límites de nuestra percepción.

Mientras la discusión continúa, lo único seguro es que este vigilante difícilmente olvidará aquella noche en la que conversó con un hombre que, al menos en cámara, nunca existió.