Panamá, raíz del reguetón: una historia afro que no siempre se cuenta

Un video grabado en Panamá por la periodista estadounidense Nicole Phillip ganó un premio internacional al rescatar el origen afro y panameño del reguetón.

Panamá volvió a ser centro en la conversación cultural global a través de la música y la memoria. La periodista y creadora de contenido estadounidense Nicole Phillip fue reconocida recientemente con el premio Social Media Video of the Year en el Black Travel Film Festival, realizado durante el Black Travel Summit (BTS) en Brasil, gracias a un video que rescata el origen del reguetón en Panamá y su profunda raíz afrodescendiente.

Lo que comenzó como un viaje turístico terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más relevantes de su carrera. Nicole visitó Panamá por primera vez en julio de este año. Recorrió el Canal, el Casco Antiguo, Río Abajo y se sumergió en la gastronomía afropanameña. En ese recorrido, descubrió una historia que no conocía: el papel fundamental de la comunidad afrocaribeña en el nacimiento del reggae en español y, posteriormente, del reguetón.

“Usualmente asociamos el reguetón con Puerto Rico, pero en realidad nació aquí, en Panamá”, dice Nicole al inicio del video. A partir de ahí, el contenido traza un hilo histórico que conecta la migración afrocaribeña llegada para trabajar en la construcción del Canal de Panamá con los sonidos que comenzaron a tomar forma en los barrios de la clase negra trabajadora.

El video incluye la voz del historiador Javier Wallace, cofundador de Afro Latino Travel, quien explica que el reggae en español surge de la mezcla de influencias afro, especialmente del dancehall jamaiquino, adaptadas al contexto panameño. Artistas como El General llevaron ese sonido a la popularidad en la década de los noventa, sentando las bases de lo que más tarde el mundo conocería como reguetón.

“En Puerto Rico le agregaron su sabor y fue ahí donde ganó mayor reconocimiento, pero los artistas panameños nunca dejaron de alzar la voz”, señala Nicole en el video. Nombres como Akim, Apache Ness, Kafu Banton y Sech —cuya carrera ha cruzado fronteras— aparecen como ejemplos de una escena que sigue viva y en evolución.

Más allá del premio, el trabajo de Nicole plantea preguntas incómodas pero necesarias. En conversación con este medio, reflexiona sobre cómo el reconocimiento global muchas veces favorece a artistas con mayor cercanía a la blancura, dejando en segundo plano a exponentes afrodescendientes, incluso cuando el origen del género es claramente africano. “El ritmo no puede borrar su raíz africana, pero esa raíz no siempre es reconocida en la conversación dominante”, afirma.

Su paso por Panamá también tuvo un impacto personal. “Visitar Panamá profundizó mi admiración por lo vasta y compleja que es la diáspora afrodescendiente”, explica. La experiencia le reafirmó que no es necesario tener un vínculo ancestral directo con un lugar para contar su historia con respeto, siempre que se escuche, se observe y se conecten los puntos entre cultura, memoria y experiencia vivida.

“Mi familia también es del Caribe, y me sorprendió ver cuántos alimentos básicos forman parte de la gastronomía cotidiana panameña, como el saus” - Nicole Phillip

A nivel cultural, Nicole encontró similitudes inesperadas. “Mi familia también es del Caribe, y me sorprendió ver cuántos alimentos básicos forman parte de la gastronomía cotidiana panameña, como el saus”, comenta, subrayando cómo la comida, al igual que la música, funciona como archivo vivo de la diáspora.

El Black Travel Summit, que reúne anualmente a la comunidad afrodescendiente viajera más grande del mundo, fue el escenario donde su video recibió el reconocimiento. Para Nicole, el momento fue especialmente significativo. “No hice el video para ganar un premio, sino para compartir una historia que encontré en Panamá. Ver la reacción de los panameños presentes en el BTS fue muy emocionante”.

Nacida en Nueva York y con experiencia en medios como The New York Times y ABC News, Nicole Phillip decidió en 2024 dejar su trabajo fijo para dedicarse de lleno a viajar y crear contenido independiente. Hoy, con más de 350 mil seguidores en distintas plataformas, su trabajo conecta turismo, historia y cultura afro desde una mirada cuidadosa y consciente.

Su historia —contada en inglés, grabada en un país de habla hispana y premiada en uno de lengua portuguesa— es también una metáfora de la diáspora afrodescendiente: diversa, fragmentada, pero profundamente conectada. “Cuando reconocemos nuestra interconexión, existe un verdadero potencial para el progreso colectivo”, concluye.

Y esta vez, ese reconocimiento empezó donde todo comenzó: en Panamá.