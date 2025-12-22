J Balvin apoya a Riko con cambio de look hecho por él mismo y un mensaje de respaldo

El cantante confirmó que, debido a dificultades económicas, inició labores como domiciliario en la capital antioqueña, una noticia que generó sorpresa, solidaridad y un intenso debate entre seguidores del género urbano.

El nombre de uno de los artistas que hizo parte del primer gran impulso del reguetón en Medellín, volvió a circular con fuerza en redes sociales, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por una decisión personal que dejó al descubierto las realidades cambiantes de la industria. A través de sus plataformas digitales.

Con un mensaje directo y sin rodeos, Riko explicó su situación y abrió la puerta a nuevas oportunidades laborales fuera de la música. “Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven. Me marcan de una”, expresó, acompañando el anuncio con el lema: “Monumental Domis en la casa”. El artista incluso compartió su número de contacto, invitando a quienes requirieran sus servicios personales dentro de la ciudad.

El anuncio generó una ola inmediata de reacciones. Decenas de usuarios manifestaron su respaldo, no solo contratando sus servicios, sino también impulsando su catálogo musical en plataformas de streaming, con la intención de que pudiera recibir ingresos por regalías. Para muchos, el gesto de Riko fue leído como un acto de honestidad y dignidad frente a un contexto económico complejo.

Riko fue una figura clave en el auge del reguetón paisa a finales de los años 2000, con canciones como “Una mirada”, “Me le pegué” y “Déjala volar”, temas que marcaron una época en discotecas y emisoras colombianas. Su trayectoria coincidió con la de otros artistas de Medellín como J Balvin y Reykon, quienes posteriormente consolidaron carreras internacionales. Sin embargo, mientras algunos lograron expandirse fuera del país, la carrera de Riko atravesó periodos de menor visibilidad, alternando pausas prolongadas con retornos esporádicos a la escena pública.

En medio de este contexto, un segundo hecho terminó por captar la atención del público: un inesperado cambio de look a manos de J Balvin. En un video difundido ampliamente en TikTok, se observa al intérprete de “Mi gente” cortándole el cabello a Riko, en un ambiente cercano, acompañado de café y conversación. Más allá de lo estético, el momento estuvo cargado de simbolismo.

Durante la grabación, J Balvin reflexionó: “Todos los cambios son dolorosos… cada vez que uno quiere tomar una decisión o pasa por algo, es doloroso, pero después llegan los gloriosos”, una frase que muchos interpretaron como una lectura honesta sobre los ciclos personales y profesionales en la industria musical.

Te puede interesar: Camilo Sesto: escándalo por rodaje de película para adultos en su tumba

Te puede interesar: Chiara Ferragni espera posible sentencia de 20 meses en prisión por escándalo del “Pandorogate”

El video culmina con la presentación del nuevo look de Riko y un mensaje directo de Balvin sobre la renovación y el valor del tiempo: “Nueva etapa, nueva faceta. El precio de hoy no es el mismo de mañana. Así que cuando lo vayan a contratar, ya saben qué va, tutún, porque no perdieron, porque no aprovecharon el descuento que había”.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, seguidores destacaron la solidaridad entre artistas paisas: “Balvin gracias, ayudo a Reykon ahora a Riko”, escribió un usuario. Otros señalaron: “Amo que lo estén apoyando sus viejos amigos que ahora tienen fama” y “Esa es la verdadera humildad”. Las respuestas reflejan cómo, pese a los distintos caminos, los lazos construidos en los inicios del movimiento urbano en Medellín siguen vigentes.

Quince años después de su primer ascenso al reconocimiento, Riko “El Monumental” vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez como símbolo de resiliencia. Los videos compartidos han despertado expectativas entre sus seguidores, quienes ya especulan con una posible reaparición del artista en escenarios de mayor visibilidad, incluso como invitado en la gira Ciudad Primavera 2026 de J Balvin.