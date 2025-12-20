Chiara Ferragni espera posible sentencia de 20 meses en prisión por escándalo del “Pandorogate”

Una de las influencers y empresarias más influyentes de la moda global, se encuentra a la espera de una de las decisiones judiciales más determinantes de su carrera.

La Fiscalía de Milán solicitó para ella una pena de 20 meses de prisión por un presunto delito de estafa agravada, en el marco del conocido “Pandorogate”, un escándalo que estalló a finales de 2023 y que desde entonces ha sacudido su imperio empresarial y su imagen pública.

El caso gira en torno a la comercialización de unos tradicionales dulces navideños italianos, los pandoros, vendidos bajo la marca asociada a Ferragni y promocionados como parte de una campaña con fines benéficos. Según la acusación, la influencer difundió mensajes que inducían a pensar que los beneficios de las ventas serían destinados a un hospital infantil de Turín especializado en cánceres pediátricos poco frecuentes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esa promesa no se cumplió como se comunicó al público.

Ferragni, de 38 años, ha defendido desde el inicio que todo se trató de un “error de comunicación”, una explicación que ofreció públicamente al pedir disculpas cuando la polémica se hizo viral. No obstante, para el Ministerio Público italiano, los hechos encajan en un supuesto de estafa agravada, una interpretación que ha mantenido pese a las disculpas públicas de la empresaria.

Desde que el escándalo salió a la luz, las consecuencias para Chiara Ferragni han sido profundas. A nivel comercial, perdió numerosos contratos publicitarios y sufrió una caída significativa en su credibilidad como figura de referencia para marcas de lujo y consumo masivo. Aun así, mantiene una sólida base digital: actualmente supera los 28 millones de seguidores en Instagram, una cifra que refleja que su influencia, aunque dañada, no ha desaparecido.

La historia personal y profesional de Ferragni explica por qué el caso ha generado tanta atención. Fundadora del blog The Blonde Salad en 2009, alcanzó notoriedad internacional en 2012 al convertir su estilo de vida y sus outfits en un fenómeno global. Con el paso de los años, transformó esa visibilidad en un negocio multimillonario. Según estimaciones publicadas por Forbes, su patrimonio llegó a situarse en torno a los 82 millones de dólares, cifra calculada precisamente en 2023, el mismo año en que estalló el “Pandorogate”.

La investigación reveló datos clave que reforzaron la acusación. De acuerdo con la Fiscalía, la empresa Balocco fabricante de los pandoros realizó una donación al hospital infantil por un monto cercano a 54.000 dólares, pero dicha donación se habría efectuado antes de la colaboración con Ferragni. Posteriormente, se descubrió que la influencer no realizó aportes económicos personales vinculados a la campaña, mientras que dos de sus empresas habrían recibido alrededor de 1,1 millones de dólares por la colaboración, lo que el Ministerio Público considera una “ganancia ilícita”.

Antes de llegar a esta fase judicial, Chiara Ferragni ya tuvo que afrontar un duro golpe económico. Pagó aproximadamente 2,7 millones de dólares entre multas administrativas y acuerdos extrajudiciales relacionados con el caso. A pesar de ello, la Fiscalía decidió avanzar en la vía penal y solicitar una condena de prisión.

La influencer, madre de dos hijos fruto de su anterior matrimonio con el rapero Fedez, ha comparecido en varias ocasiones ante los tribunales y optó por un juicio rápido, una estrategia con la que busca cerrar el proceso de forma más ágil. Sus abogados sostienen que el caso no tiene relevancia penal y mantienen la postura de que no existió intención de engaño.

El veredicto del “Pandorogate” está previsto para mediados de enero de 2026. Hasta entonces, Chiara Ferragni vive uno de los momentos más delicados de su trayectoria, con un imperio que alguna vez fue ejemplo de éxito digital ahora bajo el escrutinio judicial. La sentencia no solo definirá su futuro legal, sino también el alcance real de la caída de una de las figuras más influyentes de la moda y las redes sociales en Europa.