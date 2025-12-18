Rob Reiner | El arresto de Nick Reiner: videos, testimonios y las claves del crimen

Un caso que ha conmocionado a la industria del entretenimiento en Estados Unidos quedó registrado paso a paso por cámaras de seguridad.

Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner y de la productora y fotógrafa Michele Singer, fue arrestado por la policía de Los Ángeles pocas horas después de que ambos fueran hallados sin vida en su residencia familiar, con heridas causadas por arma blanca. El procedimiento policial, captado en video, fue difundido por medios como NBC News y ABC7 Eyewitness News, generando un fuerte impacto público.

Los hechos se desarrollaron la noche del domingo 14 de diciembre, cuando agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) localizaron a Nick Reiner, de 32 años, a unos 24 kilómetros del domicilio familiar, cerca del cruce de Exposition Boulevard y Vermont Avenue. La detención ocurrió alrededor de las 21:15, hora local, aproximadamente seis horas después de que los cuerpos de sus padres fueran encontrados.

Las imágenes de videovigilancia muestran a Reiner minutos antes de su captura en una estación de servicio. Vestía una chaqueta deportiva en tonos negro, verde y blanco, una gorra negra y cargaba una mochila roja. En los registros se le observa caminando por el local y haciendo fila en la caja con una botella en la mano, aparentemente ajeno a lo que estaba por ocurrir.

Poco después, varias patrullas interceptaron al sospechoso mientras caminaba por la calle. En las grabaciones se aprecia cómo cuatro vehículos policiales lo rodean, momento en el que Reiner levanta las manos y es esposado sin ofrecer resistencia, según confirmaron fuentes policiales a NBC News.

De acuerdo con el informe oficial del LAPD, el hallazgo de los cuerpos se produjo luego de que Romy Reiner, la hija menor del matrimonio, de 27 años, ingresara a la vivienda y alertara a las autoridades. La escena dio inicio a una investigación que rápidamente apuntó al hijo del cineasta como principal sospechoso.

Horas antes del crimen, Nick Reiner había estado con sus padres en una fiesta organizada por Conan O’Brien. Testigos presentes en el evento revelaron a la revista People que el joven mostró un comportamiento inquietante y protagonizó una discusión con su padre. “Nick estaba alterando a todos, actuando de forma errática, preguntándole a la gente si era famosa”, relató una de las fuentes. NBC News recogió versiones similares sobre la incomodidad que habría generado su actitud entre los invitados.

La familia Reiner había hablado públicamente en el pasado sobre las dificultades de Nick con las adicciones, con antecedentes de ingresos recurrentes a centros de rehabilitación desde la adolescencia. El propio joven había compartido en distintas ocasiones sus experiencias con la drogodependencia y periodos de situación de calle, elementos que ahora forman parte del contexto del caso.

Tras su arresto, Nick Reiner fue trasladado al centro de detención Twin Towers, donde permanece recluido sin derecho a fianza bajo sospecha de homicidio. El fiscal del Distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, confirmó en una rueda de prensa que se presentarán dos cargos de asesinato en primer grado, además de una agravante por el uso de un arma blanca.

La acusación fue formalizada el martes, aunque el acusado no compareció a la audiencia inicial. Su abogado defensor, Alan Jackson, explicó ante los medios que su cliente no había recibido el alta médica, razón por la cual no pudo presentarse ante el tribunal.

Mientras la investigación avanza, Hollywood reaccionó con conmoción y mensajes de condolencia. Figuras como Billy Crystal, Larry David y Martin Short difundieron un comunicado conjunto en el que resaltaron la trayectoria de Rob Reiner. “No solo fue un gran actor cómico, se convirtió en un maestro contador de historias. Del humor al drama, del ‘mockumentary’ al documental, siempre se mantuvo en lo más alto. Encantó al público. Confiaban en él y acudían a sus películas”, expresaron.

También destacaron el vínculo de la pareja: “Fue una fuerza especial: dinámica, generosa e inspiradora. Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre”. Rob Reiner dejó una huella indeleble en el cine con títulos como This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride y A Few Good Men, mientras que Michele Singer desarrolló una destacada carrera como productora y fotógrafa.

El matrimonio, que se casó en 1989 tras colaborar en When Harry Met Sally, tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Hoy, el caso no solo deja un vacío profundo en el mundo del cine, sino que expone una tragedia familiar que sigue generando preguntas y conmoción a nivel internacional.