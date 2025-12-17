Backstreet Boys reviven el video 'I Want It That Way' y confirman que siguen siendo leyendas

Más de 30 años después de su formación, la legendaria banda demostró que la nostalgia, cuando se combina con coherencia artística y disciplina, puede seguir siendo un fenómeno vigente en pleno 2025.

La legendaria agrupación estadounidense, los Backstreet Boys, volvió a captar la atención global tras compartir en redes sociales una recreación de su icónico videoclip I Want It That Way, uno de los himnos más representativos del pop de finales de los noventa.

En el nuevo material audiovisual, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell aparecen vestidos de blanco, con un avión como telón de fondo, una clara referencia visual al video original que marcó a toda una generación. Lejos de parecer un simple ejercicio de nostalgia, el clip fue recibido como una reafirmación de su identidad artística y de la conexión intacta con su público.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en plataformas como YouTube, donde miles de fanáticos de distintas edades expresaron su emoción al ver nuevamente a la banda reunida. “BSB debutó cuando tenía poco más de 40 años. Aquí a los 72 todavía los amo. Me hace bien al corazón verlos seguir actuando… Muchos otros han quedado fuera del foco de atención. Tenemos mucha suerte de haberlos tenido durante tanto tiempo”, comentó una usuaria, reflejando el vínculo emocional que el grupo ha construido a lo largo de décadas.

Otro mensaje destacó la solidez interna del quinteto, un factor que muchos consideran clave para su longevidad: “Siempre amaré a los Backstreet Boys. Me encanta que todavía se lleven bien y que se hagan a ellos mismos y a su banda una prioridad”. La percepción de unidad y respeto mutuo sigue siendo uno de los rasgos más valorados por su audiencia.

La dimensión espiritual y humana de la banda también fue resaltada por algunos seguidores. “Realmente creo que Dios los ha bendecido porque, aunque todos pasamos por diferentes etapas, siempre parecieron mantenerse en el camino correcto y humildes”, escribió otro internauta, subrayando la imagen de coherencia personal que han proyectado a lo largo de su carrera pública.

Entre los comentarios más repetidos se impuso una comparación que ya parece un consenso entre sus fans: “Guapos, bellos, elegantes, es que no tienen punto de comparación, definitivamente son como el vino”. Una frase que resume la percepción general de que el paso del tiempo ha jugado a favor del grupo, tanto en imagen como en legado.

Formados en Orlando, Florida, en abril de 1993, los Backstreet Boys se consolidaron como una de las bandas más influyentes del pop internacional. Su impacto comercial es indiscutible: con más de 130 millones de discos vendidos en todo el mundo, ostentan el título de la boy band más exitosa de todos los tiempos.

Canciones como Everybody (Backstreet’s Back), As Long as You Love Me y, por supuesto, I Want It That Way, no solo definieron una era, sino que se convirtieron en referencias permanentes dentro de la cultura pop global. Su capacidad para mantenerse relevantes, sin renunciar a su esencia, los distingue en una industria marcada por cambios constantes.

Actualmente, la banda atraviesa una nueva etapa de reconocimiento gracias a su residencia en Las Vegas, titulada Into the Millennium 2025-2026, iniciada en julio de 2025. El espectáculo celebra más de tres décadas de trayectoria y confirma que el fenómeno Backstreet Boys no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue escribiendo capítulos significativos en el presente.

Con esta recreación viral y una agenda activa de conciertos, los Backstreet Boys vuelven a dejar claro que su legado no se limita a la nostalgia: es una historia viva que continúa conectando generaciones a través de la música.