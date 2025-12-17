Florinda Meza acusa a María Antonieta de las Nieves de apropiarse de 'La Chilindrina'

Florinda Meza, actriz y productora, volvió a encender el debate al acusar públicamente a María Antonieta de las Nieves de haberse apropiado del personaje de La Chilindrina sin el consentimiento de Roberto Gómez Bolaños, creador de la icónica serie. Sus declaraciones, realizadas en recientes apariciones televisivas en Brasil y Chile, reactivaron una disputa que, según Meza, alteró la historia y el legado de “Chespirito”.

La polémica tomó fuerza tras su participación en el programa chileno Only Fama, donde Meza relató con detalle el momento en que según su versión descubrieron que el personaje ya había sido registrado a nombre de De las Nieves. “El personaje era de Roberto”, afirmó de manera categórica, subrayando que la autoría creativa pertenecía exclusivamente a Gómez Bolaños.

Meza describió el episodio como una traición que marcó para siempre su relación con La Chilindrina. Según explicó, el conflicto estalló cuando el equipo legal intentó renovar los registros de los personajes y se encontró con una sorpresa inesperada. “Cuando la abogada fue a renovar todo es cuando le entregan la investigación, se entera de todo eso. Y nos dijo: ‘No puedo ir a registrar… ya está registrado’. No podíamos creerlo”, declaró.

En su testimonio, la actriz fue más allá y sostuvo que no se trató de un error administrativo, sino de un acto deliberado. Aseguró que el registro se habría realizado aprovechando el vencimiento de la licencia original. “No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal, y la verdad es que ella robó un personaje”, sentenció, reforzando su postura de que la titularidad nunca debió cambiar de manos.

Las declaraciones también incluyeron señalamientos hacia otros exintegrantes del elenco. Meza lamentó que figuras como Carlos Villagrán hayan criticado a Gómez Bolaños tras su fallecimiento y recordó una frase que, según ella, evidenció tensiones internas por asuntos económicos: “Aunque sean dos pesos, pero yo debo ganar más que esa enana”. La actriz explicó que esa disputa salarial alimentó fricciones entre los actores y deterioró el ambiente de trabajo.

En un tono aún más crítico, Meza minimizó el aporte creativo de De las Nieves al personaje. “Las colas y un suéter no hacen un personaje. Prueba de ello es que nunca más hizo nada bueno como ‘La Chilindrina’… Siendo tan buena actriz, pudo haber hecho cualquier otro papel. ¿Por qué aferrarse a eso hasta la vejez?”, cuestionó, desatando una ola de reacciones en redes sociales y entre seguidores de la serie.

La actriz también lanzó dardos contra varios de sus excompañeros, a quienes calificó de “donadies”, insistiendo en que el verdadero genio detrás del fenómeno fue Gómez Bolaños. En ese sentido, recordó que el programa mantuvo su éxito incluso después de la salida de Villagrán en 1979, como prueba de que la fortaleza del proyecto residía en la pluma y visión de su creador.

Te puede interesar: Selena Quintanilla: ¿De qué murió su padre, el productor Abraham Quintanilla Jr. a los 86 años?

Te puede interesar: Jacob Elordi enfrenta a paparazzi en París y reabre el debate sobre los límites de la fama

Las declaraciones de Florinda Meza reabren un debate histórico sobre los derechos de autor, la creación de personajes y las tensiones que marcaron a uno de los elencos más famosos de la televisión latinoamericana. Mientras los seguidores se dividen entre quienes respaldan su versión y quienes defienden la trayectoria de María Antonieta de las Nieves, lo cierto es que El Chavo del Ocho continúa generando conversación décadas después de su emisión original.

Hasta el momento, De las Nieves no ha respondido públicamente a estas nuevas acusaciones. Sin embargo, la polémica vuelve a poner en primer plano las heridas no cerradas de la vecindad más famosa de la televisión y confirma que el legado de “Chespirito” sigue siendo motivo de intensos debates.