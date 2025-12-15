Selena Quintanilla: ¿De qué murió su padre, el productor Abraham Quintanilla Jr. a los 86 años?

El padre de la artista falleció dejando tras de sí una historia inseparable del ascenso, la gloria y la tragedia de una de las voces más influyentes de la música latina en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su hijo, A. B. Quintanilla, a través de una publicación en Instagram, en la que anunció el fallecimiento sin detallar la causa ni el lugar.

Durante décadas, Abraham Quintanilla Jr. fue mucho más que el padre de una estrella: fue el estratega, formador y principal impulsor del proyecto musical que transformó a una banda familiar de Texas en un fenómeno internacional. Con Selena como vocalista, logró que el grupo alcanzara reconocimiento histórico en la música tejana, un género que fusiona raíces mexicanas con sonidos del pop estadounidense.

Desde temprana edad, Quintanilla inculcó la disciplina musical a sus hijos. Según la Asociación Histórica del Estado de Texas, les enseñó a cantar y a tocar instrumentos cuando aún eran niños y los llevaba a presentarse tanto en el restaurante familiar como en bodas y eventos locales en Lake Jackson, Texas. En 1982, cuando Selena tenía alrededor de 10 años, la familia se trasladó a Corpus Christi, donde comenzaron a actuar en salones de baile y clubes nocturnos, abriéndose paso lentamente en el circuito tejano.

El punto de inflexión llegó en 1985, cuando Selena y Los Dinos fueron invitados a The Johnny Canales Show, un programa de variedades bilingüe con millones de espectadores. Selena, todavía adolescente, vivió allí una de sus primeras presentaciones televisivas. Johnny Canales recordó años después, en una entrevista con Univisión, que desde ese primer momento notó algo especial en la joven cantante, aunque también confesó que en una ocasión la reprendió por no hablar español.

El crecimiento artístico fue imparable. En 1987, Selena ganó el Premio de la Música Tejana a la Artista Femenina del Año y, en 1994, su álbum Selena Live obtuvo el Premio Grammy al Mejor Álbum Mexicoestadounidense. Paralelamente, Abraham Quintanilla se convirtió en una figura polémica para algunos seguidores, descrito como un padre estricto y controlador, especialmente cuando la vida personal de su hija comenzó a entrelazarse con la banda.

Esa tensión quedó reflejada en la relación entre Selena y Chris Pérez, guitarrista del grupo y futuro esposo de la cantante. En sus memorias Para Selena, con amor (2012), Pérez relató un episodio decisivo: “No sé qué habrá entre ustedes, pero lo que sea, debe cesar ahora mismo”, recordó que le dijo Quintanilla. “Si mencionas una sola palabra de esta conversación a Selena, yo lo negaré y ella me creerá”.

Años después, Quintanilla reconoció sus temores en una entrevista con Texas Monthly: “¿Y si se casaban y él la sacaba de la banda?”, dijo. “Todo el trabajo que hicimos todos esos años se iría a la basura”. Aunque Selena y Pérez se casaron en 1992 sin su aprobación, el productor terminó aceptando la unión. “Después de aquello, lo acepté como parte de la familia. ¿Qué otra cosa podía hacer?”, afirmó. “Cada uno tenía su propia vida, pero seguíamos siendo una familia”.

La historia dio un giro devastador en 1995, cuando Selena fue asesinada a los 23 años por la exadministradora de su club de fans. Su muerte conmocionó a la industria musical y marcó un antes y un después para la música tejana. Cameron Randle, exejecutivo musical, aseguró a Texas Monthly que tras su partida “la música tejana se quedó cada vez más sin dirección”. Y añadió: “Una vez que ella se fue, hubo mucha confusión y desorientación… y la música tejana nunca se recuperó realmente”.

Después del asesinato, Abraham Quintanilla continuó produciendo y lanzando material de su hija. En julio de 1995, la familia publicó “Dreaming of You”, grabada antes de la tragedia, que se convirtió en un éxito inmediato. No obstante, con el paso del tiempo surgieron críticas por las publicaciones póstumas. Ante ellas, Quintanilla se defendió señalando que cumplía compromisos contractuales. “Para mí, se convirtió en un negocio”, dijo en una entrevista de 2021 con una cadena local de Corpus Christi.

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 20 de febrero de 1939 en Corpus Christi. En su juventud tocó con Los Dinos durante las décadas de 1950 y 1960, pero enfrentó las barreras de una sociedad segregada. “Los mexicanos de entonces, o mexicoestadounidenses, nos rechazaban porque cantábamos en inglés”, explicó en 2021. “Y los anglos nos rechazaban porque éramos mexicanos”. Sobre su mayor anhelo, concluyó: “Ese sueño que tenía… con el tiempo, se convirtió en el sueño de mis hijos”.

Le sobreviven su esposa Marcella, con quien se casó en 1963, y sus hijos A. B. Quintanilla y Suzette Quintanilla. Su legado, inseparable del de Selena, sigue marcando la historia de la música latina.

¿De qué murió el padre de Selena Quintanilla?

Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la causa de la muerte de Abraham Quintanilla Jr. Aunque varios medios han reportado su fallecimiento a los 86 años, la familia no ha dado detalles sobre por qué murió y en los comunicados oficiales tampoco se ha informado la causa del deceso. Algunas fuentes no oficiales mencionan que podría haber estado lidiando con problemas de salud como diabetes o presión alta y que podría haber sufrido un ataque cardíaco, pero esto no ha sido confirmado por la familia ni por portavoz médico oficial.