Jimi Hendrix | Tribunal revela que músicos del artista murieron pobres

Una nueva disputa judicial en el Reino Unido reabrió un viejo y complejo capítulo en la historia del rock.

Los presuntos beneficios retenidos durante décadas por las grabaciones de The Jimi Hendrix Experience. Según determinó recientemente un tribunal británico, dos de los músicos que integraron la icónica banda junto al legendario guitarrista Noel Redding y Mitch Mitchell “murieron en relativa pobreza”, pese a haber contribuido directamente a tres de los álbumes más influyentes del siglo XX.

La resolución surge a partir de la demanda interpuesta por los herederos de ambos artistas, quienes sostienen que Sony Music Entertainment UK obtuvo ganancias sustanciales derivados de discos que siguen generando ingresos globales, sin que los músicos ni ahora sus patrimonios hayan sido compensados de forma justa.

Redding (bajista) y Mitchell (baterista) formaron junto a Hendrix la alineación que revolucionó el rock psicodélico desde 1966. El legado del trío quedó plasmado en tres obras fundamentales:

Are You Experienced (1967)

Axis: Bold As Love (1967)

Electric Ladyland (1968)

Estos discos continúan vendiéndose, reproduciéndose en plataformas digitales y generando licencias comerciales a nivel mundial, lo que ha motivado a los herederos a exigir una revisión de los ingresos acumulados durante más de cinco décadas.

Durante la audiencia del 9 de diciembre, el abogado Simon Malynicz KC, representante de las familias, aseguró que Redding y Mitchell fueron marginados desde los primeros años de su carrera. Según sus declaraciones, ambos fueron “excluidos al principio de sus vidas” y “murieron en relativa pobreza”, recogió el medio Far Out.

Malynicz sostuvo ante el tribunal que, aunque participaron directamente en “uno de los actos de mayor éxito comercial de su época”, jamás recibieron ingresos proporcionales al impacto de su trabajo creativo. En su intervención, enfatizó que los herederos deberían recibir una parte de las ganancias que aún generan las grabaciones:

Los músicos habrían sido defraudados “por una importante multinacional que se niega a reconocer o remunerar sus derechos de autor y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes”, afirmó, pidiendo al tribunal garantizar que “se haga justicia a la memoria de Noel Redding y Mitch Mitchell”.

Para la parte demandante, el caso evidencia un patrón histórico de explotación en la industria musical, especialmente notable en las décadas de 1960 y 1970, cuando muchos intérpretes carecían de recursos legales para defender su obra.

La defensa fue inmediata. El abogado Robert Howe, representante de Sony Music Entertainment UK, refutó las acusaciones señalando que los derechos de autor de las grabaciones no pertenecían a los músicos, sino a los productores responsables de los álbumes. Recordó que, durante la década de 1970, tanto Redding como Mitchell realizaron reclamaciones legales y recibieron compensaciones económicas significativas:

247.500 dólares (185.900 libras esterlinas) para Noel Redding

100.000 dólares (75.100 libras esterlinas) para Mitch Mitchell

Howe sostuvo que, dado que los acuerdos fueron firmados y ejecutados en su momento, los herederos no pueden reclamar nuevos pagos por hechos que ya habrían sido legalmente resueltos. La discográfica insistió además en que los músicos conocían las condiciones bajo las cuales sus grabaciones fueron comercializadas, una práctica estándar en la industria musical de la época.

La controversia vuelve a colocar en el centro el complejo manejo del catálogo de Jimi Hendrix, cuya obra ha sido objeto de innumerables litigios desde su muerte en 1970, a los 27 años. En 2023, trascendió que una grabación inédita del guitarrista sería subastada y solo accesible para su comprador, noticia que generó críticas y alimentó la fascinación por los archivos ocultos del artista.

Ese mismo año, se anunció también que el director del programa británico La Gran Noche del Pop desarrollaba el primer documental autorizado sobre la vida de Hendrix, un proyecto que busca ofrecer una mirada más exhaustiva sobre su carrera y su influencia cultural.