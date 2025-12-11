Florinda Meza rompe el silencio sobre los detalles de la herencia de Chespirito a sus hijos

Ahora, la actriz decidió responder a las acusaciones y aclarar, con cifras y documentos, cómo manejó la herencia del icónico creador de El Chavo del 8.

La reciente serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo” ha generado un torbellino mediático que apunta directamente a Florinda Meza, quien desde su estreno ha recibido una ola de críticas por la manera en que se retrata el inicio de su relación con Roberto Gómez Bolaños.

En una entrevista ofrecida en Argentina para el programa “La Mañana de Moria”, conducido por Moria Casán, Meza habló abiertamente sobre los cuestionamientos hacia su figura, específicamente aquellos que la califican de interesada o ambiciosa. Durante la conversación, la actriz sorprendió al revelar que, hace casi dos décadas, cada uno de los hijos de Roberto recibió una suma millonaria procedente del patrimonio que ella misma administró.

“Si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré, de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”, afirmó con contundencia.

La actriz explicó que, en aquel entonces, Gómez Bolaños dudaba sobre desprenderse de una cantidad tan grande de dinero, especialmente por temor a algún gasto médico inesperado.

“Roberto no quería, decía que qué pasaría si teníamos una enfermedad seria, pero yo le decía: ‘no, estamos sanos’. Le dije quédate con 500, y si es una enfermedad seria usaremos eso. Además él dejó de trabajar pero yo seguí trabajando, seguí produciendo”, recordó.

También habló sobre el sacrificio personal que implicó cuidar a su esposo durante su enfermedad.

“Y en la época más productiva de mi vida, yo dejé todo para estar con él y cuidarlo. Era una enfermedad muy demandante. Él murió de Parkinson”, añadió Meza, dejando entrever el desgaste físico y emocional que enfrentó en los últimos años de vida del comediante.

Más allá del tema económico, Florinda Meza aprovechó la entrevista para cuestionar la veracidad de la bioserie y denunciar el daño que, asegura, ha causado a la imagen de Gómez Bolaños. “A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado”, señaló.

Su desaprobación fue tajante: “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. No, ¿verdad? Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado”.

Florinda acusó directamente a los responsables de la producción de tergiversar la vida personal del comediante: “Lo dejan como un hombre que abandona a su familia… Pero él fue un gran padre, un gran marido, un gran exmarido, señores, ¡era muy espléndido con su exmujer!”.

Te puede interesar: Fátima Bosch abandona programa y cancela toda su agenda tras una entrevista polémica

Te puede interesar: ‘Emily in Paris’ | Jeremy O. Harris queda en libertad tras caso de droga incautada en aeropuerto

También reiteró que siempre mantuvo independencia financiera: “Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí”.

En medio del debate público, Roberto Gómez Fernández, productor e hijo del comediante, salió meses atrás en defensa de Florinda Meza, asegurando que el acoso digital contra la actriz ha sido injustificado. “Las redes sociales han sido inclementes, de manera injusta e ingrata”, dijo el productor.

Gómez Fernández también aclaró que la controversia no surgió por la serie en sí, sino por la forma en que las conversaciones se viralizaron en internet, a lo que calificó como “un arma de doble filo”. “Un instrumento fantástico, pero también diabólico”, expresó.

Respecto a las interpretaciones que sugerían que la producción buscaba una revancha contra Florinda, fue muy claro: “No entiendo a qué puede obedecer esa palabra. Esto fue una historia desde la visión que tuvimos de nuestro padre”.

Las declaraciones de Florinda Meza reavivan un debate que parece lejos de apagarse: la disputa entre la memoria del ícono televisivo, la forma en que se retrata su vida en pantalla y la batalla por defender su legado. Mientras tanto, la audiencia sigue dividida entre quienes confían en la versión de la actriz y quienes respaldan la narrativa de la bioserie.