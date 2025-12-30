Stranger Things 5: el gesto de Millie Bobby Brown que desata teorías inquietantes

A pocas horas del estreno del último capítulo de la serie, una reacción aparentemente mínima de la actriz volvió a encender las alarmas entre los seguidores de la serie.

El gesto de la Brown, que interpreta a Eleven desde 2016, resurgió en redes sociales y se transformó en combustible para nuevas especulaciones sobre el destino de los personajes principales, justo antes del lanzamiento del esperado episodio final titulado The Rightside Up.

El video que desató la conversación no es reciente. Corresponde a una entrevista publicada en noviembre en el canal de YouTube de Hugo Gloss, incluso antes del estreno del primer volumen de la quinta temporada. Sin embargo, su circulación volvió a intensificarse en la antesala del cierre definitivo de la historia creada por los hermanos Duffer.

Durante la charla, la entrevistadora preguntó directamente a Millie Bobby Brown y a Noah Schnapp si estaban felices con el final de sus personajes. La respuesta no fue verbal, al menos no de inmediato. Brown reaccionó con una sonrisa rígida, acompañada de un leve asentimiento con la cabeza, mientras Schnapp, sentado a su lado, se limitó a decir “sí” para acompañar a su compañera. El silencio posterior y la risa nerviosa de la periodista terminaron de convertir el momento en un clip viral.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En redes sociales, muchos fans interpretaron la expresión de la actriz como una señal de advertencia. “¿Esto significa que Eleven va a morir?”, escribió un usuario en los comentarios del video, mientras otro aseguró que “todo está escrito en su cara”. La lectura colectiva fue inmediata: algo no encaja, y el final podría ser más oscuro de lo que algunos esperan.

Las comparaciones con Game of Thrones surgieron casi de forma automática. Varios seguidores recordaron una entrevista de Emilia Clarke, quien tuvo una reacción similar cuando fue consultada por el destino de Daenerys Targaryen. El paralelismo inquieta porque la serie de HBO, pese a ser un fenómeno global, terminó envuelta en críticas por un desenlace calificado como “apresurado” y “poco coherente con el desarrollo previo de sus personajes”.

Ese antecedente no es ajeno al elenco de Stranger Things. De hecho, ha sido mencionado como un ejemplo de lo que intentaron evitar. Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler, aseguró que cuando el reparto leyó los guiones finales, supieron que la serie tendría “una conclusión mucho más satisfactoria”, una declaración que buscó tranquilizar a los seguidores ante el temor de un cierre decepcionante.

Mientras tanto, el fandom no ha dejado de elaborar teorías. Tras el estreno del volumen 2 de Stranger Things 5 el pasado 25 de diciembre, se abrió un período de siete días marcado por la expectativa y la ansiedad. En ese contexto, los seguidores más atentos comenzaron a analizar cada escena en busca de pistas sobre lo que ocurrirá en el episodio 8.

Entre las hipótesis más comentadas está la posibilidad de que Vecna no sea el verdadero villano final, sino una víctima más del Mind Flayer, lo que permitiría una eventual redención de Henry Creel. Otra teoría, más radical, plantea que toda la historia podría haber ocurrido dentro de una partida de Calabozos y dragones, aunque un artículo de Vogue Adria descarta esta idea al considerarla “una salida demasiado fácil”.

También circula la sospecha de que Vecna ha estado manipulando a Will durante gran parte del volumen 2, y que podría traicionar al grupo en el momento decisivo. Sin embargo, la pregunta que más divide a los seguidores es directa y perturbadora: ¿es necesario que alguien muera para cerrar la historia? Los nombres que más se repiten son Will Byers y Eleven, especialmente porque Ocho convenció a esta última de que el sacrificio podría ser la única forma de colapsar definitivamente el Upside Down.

Por ahora, las declaraciones oficiales se concentran en la magnitud del cierre. “Es Stranger Things. Tenemos que salir a lo grande”, afirmó Ross Duffer. Su hermano Matt agregó: “Es muy grande en escala, pero también es más centrado en los personajes que cualquier otro episodio de la temporada”.

El capítulo final, The Rightside Up, se estrena este miércoles 31 de diciembre en Netflix, y promete responder, o intensificar, las teorías que hoy mantienen en vilo a millones de espectadores en todo el mundo.